La nueva Prefecta de Azuay dijo que no votará por Pérez para la Presidencia

Tan solo un año y cinco meses duró en la Prefectura de Azuay. Con ese período, Yaku Pérez, se convirtió en el Prefecto con menos tiempo en ocupar este cargo en la provincia. Él renunció este lunes 5 de octubre del 2020 y es candidato a la Presidencia de la República.

En su rendición de cuenta, Pérez habló de las obras de vialidad, riego y producción que ha realizado durante su administración, en distintos cantones; y que se va “con la satisfacción del deber cumplido aunque nunca serán suficientes las obras”.



Según Pérez, tenía previsto estar los cuatro años, “pero son cosas de la vida porque a veces no depende de uno solo, sino de las fuerzas telúricas, del cosmos, del universo, de la pachamama, de la vida y hasta de la tragedia económica que vive el país”.



En estos 17 de meses, la administración de Pérez ha estado marcada por tres momento. En principio por la lucha antiminera, luego por las acciones para enfrentar la pandemia del covid-19 y por último en la búsqueda de su candidatura a la Presidencia de la República.

Cecilia Méndez es la nueva prefecta del Azuay. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO



En las redes sociales hay comentarios críticos en el sentido de que él fue elegido, por votación popular, para que gobierne los cuatro años y no se ven obras en la provincia. Dentro de la misma Prefectura hay personas críticas y una de ellas es su binomio, Cecilia Méndez, quien marcó distanciamiento político desde octubre del 2019, por posturas ideológicas. Desde entonces no han compartido eventos públicos y cada quien trabajó por su lado.



Este lunes 5 de octubre, en la última sesión de la Cámara Provincial, que se cumplió de forma presencial, en la Casa de la Provincia, ambos se desearon suerte. “Si a usted le va bien, redundará en beneficio de la provincia y el país”, le dijo Pérez al finalizar su discurso.



Mientras que Méndez le respondió “a usted que le vaya bien en sus aspiraciones personales. Aquello de que me vaya bien lo recibo, pero hubiera sido mejor si hubiera tenido la voluntad de hacerme partícipe de su gestión”.



Entre ambos las cosas no terminaron bien porque incluso Méndez dijo que solicitará a la Contraloría un examen especial de toda la administración de Pérez. Además, dijo que no votará por Pérez para la Presidencia.



“He visto su proceder (Pérez) y no puedo estar a favor porque ha dejado de lado los principios fundamentales del Pachakutik en la línea de la lucha histórica”. Ella dice que el exprefecto gobernó con los movimientos Renace, CREO y Alianza País.



También, mencionó que es pública la fuerte controversia en términos de quienes son los representantes legítimos del brazo político de la Conaie y de Pachakutik la forma cómo se llevó a cabo la elección.



“Hay una división entre los que representan a Marlon Santi, Lourdes Tibán y Yaku Pérez y los de la histórica resistencia con Leonidas Iza y Jaime Vargas. Yo me pertenezco a los últimos.