En papelerías se exhiben precios de útiles escolares; propietarios dicen que costos no se han incrementado

Un cartel amplio con los precios de los útiles escolares más comunes se colocó en la pared principal de las papelerías El Niño y Multidetalles, ubicadas en la calle Olmedo, en el Centro Histórico de Quito. Esto -cuentan sus propietarios- se hizo para que los clientes conozcan el costo de algunos materiales para los estudiantes, que comenzarán clases desde el lunes 2 de septiembre del 2019.

El presidente Lenín Moreno, en una cadena de radio y televisión transmitida el pasado lunes 26 de agosto del 2019, anunció que vigilarán el costo de las listas de útiles escolares y de libros.



“Hay negocios que han elevado ilegal e inmoralmente los precios de textos y útiles escolares. ¡No lo vamos a permitir!”. El Primer Mandatario, además, mencionó que ha ordenado a los gobernadores de las provincias vigilar que los vendedores de útiles escolares y libros no se excedan en los precios, para cuidar de los bolsillos los padres de familia. Ayer, miércoles 28 de agosto del 2019, la Intendencia de Policía de Pichincha empezó con los recorridos en papelerías para revisar los precios, según el listado entregado por el Ministerio de Educación.



Los dueños de las papelerías mencionadas, por ejemplo, aseguran que los precios actuales no son excesivos. Al contrario han bajado algunos insumos como los cuadernos que son los más comprados.

En la Papelería ‘‘El Niño’’ se colocó un cartel con algunos precios de cuadernos. Se habla de precios bajos. Foto: Valeria Heredia / EL COMERCIO.

Blanca Rosero es propietaria de Papelería El Niño. Relata que el año anterior el precio de un cuaderno llegaba a USD 1. Hoy tuvieron que bajar a USD 0,90. “Hay mucha competencia , por lo que tuvimos que disminuir algunos centavos”.



En este local comercial -dice Blanca- se encuentran listas de útiles desde los USD 25. Las más costosas son las del Inicial o preescolares, que llegan a USD 60. Todo depende del material que pidan en los establecimientos o la marca de cada insumo.



Blanca además asegura que en este año la venta ha bajado. Hasta ahora no han llegado los compradores, pese a que los precios son más convenientes. El año anterior, por ejemplo, la venta se activó desde los primeros días de agosto.



En esto coincide Valeria Ordóñez, de comercial Don Pato. A ella le tomó por sorpresa el anuncio del Presidente. Sin embargo -afirma- los precios de los útiles no son altos; esto no ocurre con los libros, que sí son costosos. “No hay un movimiento fuerte de compradores. Los fines de semana sube un poco, pero no es igual a los años anteriores”.



Ordóñez, además, asegura que aún no han pasado las autoridades revisando los precios. Aunque mantiene lo dicho: “el costo no ha subido. Todo depende de la marca; los libros inciden en el precio total”.



También, dice que hubo padres y madres de familia que llegaban con listas de útiles cotizadas en USD 50, pero con los libros llegan a USD 250.



En el Centro Histórico también hay papelerías que brindan el servicio de mayoristas. En comercial Flores, el año anterior, el cuaderno se vendía a USD 1,03; este año bajó a USD 0,90.

Papelería ‘‘El Niño’’ , uno de bastantes negocios donde se venden útiles escolares. Foto: Valeria Heredia / EL COMERCIO.

“Aún no han pasado las autoridades pero no hay problema porque los precios son bajos”, explica la propietaria del local , Sara Flores. Ella también apoya la idea de que lo más costoso son los libros.



En Papelería Multidetalles se colocó un listado de precios en la pared principal y en el interior de local. Así los compradores podrán ver los costos y cotizar con su bolsillo, dice Mayra Sarango, encargada del local.



En este espacio se puede encontrar listas desde los USD 20 a 50. Ella coincide con las otras encargadas de locales que todo depende de la marca. Por ejemplo, un cuaderno normal cuesta USD 0,90. También hay más caros que alcanzan los USD 4. Estos tienen pasta dura, ‘stickers' y otras novedades en su interior. “Los padres son quienes escogen”, aseguró.



Sandra Luna es madre de una niña de 7 años. La lista de la pequeña tiene dos partes: útiles escolares y libros. Los primeros costaron USD 40 y se incluyó cuadernos, lápices, pinturas y sacapuntas. Además, material de aseo como jabón, desinfectante y otros. Los últimos costaron USD 200 y son siete textos. Para ella, la disposición del Presidente “es positiva porque se ve por el bolsillo de las familias”.



Para solventar el costo de la lista de útiles y libros, Sandra tiene ahorros y además destina su decimocuarto sueldo para comprar los insumos para su pequeña.