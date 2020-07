Estos son los nuevos precios de tarifas de 'roaming' para llamadas, mensajes y megas en Ecuador y el resto de la CAN

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La reducción gradual de las tarifas de 'roaming' en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia está en plena marcha.

Esta resolución consta en la Decisión 854 de la Comunidad Andina (CAN), de la cual forman parte los cuatro países de la región.



La primera fase arrancó el 19 de julio del 2020 y se prolongará hasta diciembre próximo. Habrá una segunda etapa que iniciará en enero del 2021 y la tercera y final, en enero del 2020.



Las empresas de telefonía móvil en Ecuador iniciaron la aplicación de la primera revisión tarifaria.



Al final del proceso, los costos por usar el servicio a destinos de la CAN no llegarán a cero, sino que se igualarán a los valores locales, de acuerdo a lo dispuesto por el organismo internacional.



¿Qué es el roaming?

​

El roaming internacional para teléfonos móviles es un servicio que permite a los usuarios continuar usando sus teléfonos móviles u otros dispositivos móviles mientras visitan otro país, para realizar y recibir llamadas de voz, enviar mensajes de texto, navegar por Internet y enviar y recibir correos electrónicos.



¿En cuánto bajarán las tarifas de roaming en países de la CAN hasta fin de año?



La norma señala que desde el 19 de julio pasado y hasta el 31 de diciembre de 2020, los proveedores de este servicio en los cuatro países andinos deberán bajar las tarifas, incluyendo las de voz, SMS y datos.



Para esta primera fase del 2020, la CAN determinó que cada país debe ajustar el precio al más barato ofrecido hasta ahora. De esta manera, las tarifas son las siguientes:



-Voz saliente: USD 0,10 por minuto

-Voz entrante: USD 0,40 por minuto

-SMS saliente: USD 0,12 por evento

-SMS entrante: USD 0,00

-Datos: USD 0,03 por MB



La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) informó que esas nuevas tarifas significarán que hasta fines de este año reducirá los costos de su servicio roaming para los países pertenecientes a la CAN en un 97% en el servicio de datos, en 95% para el servicio de voz y hasta el 60% en SMS.



Telefónica, en cambio, señaló que la primera reducción progresiva fue implementada desde el 19 de julio, aunque no dio cifras sobre la magnitud de la disminución.



"La reducción progresiva será anual, en principio la primera grada fue implementada desde el 19 de julio y la CAN definirá nuevas reducciones para enero 2021 y enero 2022", indicó la firma móvil.



Por su parte, Claro indicó el 24 de julio pasado que independientemente de la nueva resolución de la CAN, desde el 2019 ofrece a sus usuarios paquetes de navegación ilimitada en más de 38 países de los cinco continentes. Estos pueden ser contratados en función de los días de viaje desde USD 3,99.



Con relación a la disposición del organismo regional, Claro mencionó que la CAN establece algunas disposiciones reglamentarias que “aún se encuentran pendientes de ser emitidas por nuestras autoridades y que esperan que durante ese proceso se resuelvan importantes asimetrías que afectan directamente la posición competitiva de Ecuador en el contexto regional”.



¿Por qué se bajan los costos de este servicio en los países andinos?



La Decisión 854 forma parte de la Agenda Digital Andina, que impulsa la Secretaría General del organismo.



Esta política incorpora aspectos en materia de derechos de los usuarios de roaming, en particular en lo referido al acceso a la información, la libre elección del servicio (activación y desactivación) y respuesta rápida.



Además, la normativa establece procedimientos de atención eficaz para las solicitudes que realicen los clientes, quejas o reclamos derivados de la prestación del servicio de conexión regional por parte de las empresas de telefonía.



Hasta mayo pasado el mercado ecuatoriano se registraban más de 15 millones de líneas activas del servicio de telefonía móvil avanzado, según información oficial.



¿Cuándo concluye el proceso de revisión de costos en los cuatro países de la CAN?



La resolución de la CAN sobre costos de roaming se aplica desde el 19 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.



La CAN debe establecer cómo se aplicará la revisión a la baja en el 2021 hasta que a partir del 1 de enero de 2022 los proveedores apliquen las mismas condiciones tarifarias locales a los servicios de 'roaming' internacional de llamadas salientes, servicio de mensaje corto (SMS, por sus siglas en inglés) salientes y en el uso de datos móviles.



El Ministerio de Telecomunicaciones insistió en que los mensajes de SMS entrantes no estarán sujetos a tarifa, por tanto, son gratuitos.



¿Qué pasa si se usa los servicios desde un país que no es de la CAN?



Las tarifas locales descritas se aplicarán siempre que los servicios se hagan entre países de la CAN; por tanto, cuando los servicios se realicen desde un país de la CAN a otro no perteneciente a la Comunidad, se acogerá a las tarifas establecidas por las operadoras del Servicio Móvil Avanzado (SMA), es decir, las tarifas no estarán sujetas a la aplicación de la Decisión 854 de la CAN.



¿Cómo ha estado el mercado de roaming en la región?



Cifras de CNT y Movistar dan cuenta de que el mercado del roaming sufrió una reducción importante tras las medidas adoptadas para frenar la expansión de la pandemia.



Para Movistar, este escenario "es lógico", debido a que en confinamiento se reducen a la mínima expresión los viajes internos e internacionales.



"Hay un alto impacto en el servicio debido a la suspensión de los viajes. Tenemos un descenso del 75% en el uso de este servicio", dijo la telefónica.



En CNT la contratación o uso del servicio de 'roaming' internacional entrante por parte de usuarios de países de la CAN también se vio ha visto reducido a la mitad. En cuanto a ese servicio saliente, en febrero de 2020 se registró una demanda mayor al 90% comparada al año 2019. Esta demanda descendió a partir de marzo de 2020 al 79%, repercutiendo en los meses posteriores.