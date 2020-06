Precios del diésel, extra y ecopaís se ajustan el 1 de julio de 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los precios de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel 2 y diésel premium se actualizarán este miércoles 1 de julio de 2020, en función del nuevo esquema de bandas de precios que fijó el Gobierno.

Desde fines de mayo pasado, las gasolinas extra y ecopaís se comercializan en USD 1,75 el galón. Mientras tanto, el diésel premium está valorado en USD 1 el galón. Estos montos serán la base desde la cual se va a calcular, desde este 1 julio, los nuevos precios mensuales de estos derivados.



Para esto se considerará el precio de la materia prima de estos combustibles (petróleo). Además, el ajuste no podrá superar el 5%, al alza o a la baja, del costo registrado el mes anterior de estos productos.



Este último parámetro permitirá establecer un valor para el consumidor final, que oscilará cada mes entre un valor base y un techo máximo.



Con esta política, el Gobierno busca alcanzar de forma paulatina los precios internacionales de los combustibles.



Considerando este mecanismo, en julio se espera que un aumento de precios, tomando en cuenta que en este mes la cotización del crudo West Texas Intermediate (WTI) y del crudo Oriente -que servirán como parámetro para fijar los costos de estos derivados- han subido en relación a los meses previos.



Hasta el 26 de junio pasado, por ejemplo, el precio promedio del barril de petróleo WTI llegó a USD 38,27. Mientras tanto, hasta el 18 de junio pasado, el crudo Oriente se ubicó en USD 33,80, según información de Servicio Nacional de Información (SNI) y de agencias de noticias internacionales.



Estas cotizaciones superan a los registrados en marzo, abril y mayo, cuando hubo una caída como consecuencia de la crisis sanitaria causada por el covid-19.



La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) estima que el mayor ajuste se verá reflejado en los productos que actualmente tienen un mayor subsidio. Es decir, en el diésel premium, que podría pasar de USD 1 a 1,05 el galón.



Mientras tanto, en las gasolinas extra y ecopaís no se prevé un aumento mayor, porque estos derivados están más cerca de los precios internacionales, según refleja la información de la estatal Petroecuador del

11 de junio pasado.



En cambio, en la fijación del precio de venta al público de la gasolina súper -que se actualiza también mensualmente- se deberá tomar en cuenta que este monto no sea inferior o igual al nuevo valor que se fijará para la ecopaís y extra del segmento automotriz.



Aparte del precio de la materia prima, la empresa estatal Petroecuador, que es la encargada de fijar ahora el precio de los derivados en las terminales de despacho, deberá incluir los costos de transporte, almacenamiento y otros tributos que fueran aplicables.



A este monto (precio de terminal) se deberán sumar los costos operativos, tributos y un margen de ganancia -para las comercializadoras de combustibles- que es fijo.



En el caso de la extra y ecopaís, el margen de ganancia será USD 0,17 incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por galón. Para el diésel 2 y diésel premium será USD 0,13.



Este nuevo esquema implicará que los usuarios se acostumbren a pagar un precio diferente de manera mensual por estos derivados. Será un proceso similar al que se aplica para la gasolina súper desde agosto del 2018, refirió Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Camddepe.



Sin embargo, por las restricciones de movilidad que se mantienen aún por la crisis sanitaria causada por el covid-19, se estima que la demanda de derivados no será regular.



Entre enero y mayo, la demanda total de derivados fue de 27,4 millones de barriles. Esto representó un 27,1% menos respecto del mismo periodo del año anterior, según el Informe Estadístico de mayo del 2020 de Petroecuador.



En el sector automotor, que demanda en mayor parte estos productos, el consumo de derivados pasó de 21 millones de barriles, entre enero y mayo del 2019, a 14,9 millones de barriles en el mismo periodo del presente año.



La baja más considerable en el consumo de gasolinas y diésel se produjo en abril pasado. En ese mes, el uso de derivados cayó en un 66% comparado con el mismo mes del 2019, según cifras de la Camddepe.



Esto coincide con la etapa de confinamiento decretada por el Gobierno por la crisis sanitaria. Es de esperar que las cifras varíen en mayo porque desde entonces la actividad productiva se reactivó parcialmente.



La menor demanda derivados y la baja del precio del crudo en abril influyó también en que el Estado tuviera ingresos por la comercialización de las gasolinas que contienen nafta de alto octano (extra, ecopaís y súper) y del diésel.



En ese mes se recaudaron USD 25,8 millones, cuando usualmente se registran pérdidas, según el Banco Central del Ecuador (BCE). La última vez que el Fisco tuvo ingresos a su favor fue en enero del 2019. Entonces, por la venta de derivados que contienen nafta de alto octano tuvo USD 1,6 millones.