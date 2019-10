Los precios agrícolas se mantienen y deberán respetarse, según MAG

LEA TAMBIÉN

Los precios de los productos agrícolas se mantienen y deben respetarse. Así lo manifestó el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Xavier Lazo, la tarde de este viernes 4 de octubre del 2019, en una rueda de prensa desde las instalaciones del sistema ECU 911.

Informó que se ha activado conjuntamente con las gobernaciones equipos de supervisión y control de los mismos, así como a la Superintendencia de Control de Poder y Mercado.



Según Lazo, “en el caso de existir la necesidad de una intervención para regulación de precios, estamos listos para comprar con la UNA a nuestros agricultores, siempre favoreciendo a los más pequeños. No vamos a permitir que la confusión le gane a la formalidad y sobre todo ponga en peligro el alimento diario de los ciudadanos”.



El ministro recordó que con anterioridad se había logrado un acuerdo nacional para la reducción en los precios de los insumos agropecuarios. Por lo tanto, “estaremos vigilantes” de que se cumpla. “Tenemos reportes que en varios lugares no se está respetando este acuerdo y eso no está permitido. Aquí todos ponemos el hombro y todos respetamos al agricultor”, añadió.



Lazo también que había recibido reportes de cientos de agricultores sobre problemas para movilizar la producción a causa del paro de transportistas que comenzó el jueves 3 de octubre y que la dirigencia nacional del gremio anunció la terminación la noche de este viernes.

Calificó de “inhumanos” los bloqueos a productos perecibles, cuando un país debe cuidar la soberanía alimentaria. Señaló que se han activado las gobernaciones, Policía Nacional, FF.AA. y Secretaría de Comunicación para identificar a los agricultores que tienen problemas para movilizar sus productos.



El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, señaló que se realizan operativos en los mercados mayoristas y minoristas para evitar los incrementos de precios. En caso de que se registre incremento de precios, los ciudadanos pueden llamar al 1800 ‘Lo justo’ para denunciar.



Según Lazo, que se está trabajando en un plan crediticio para equipamiento de riego y motores de sistema eléctrico a más largo plazo y con un tiempo de gracia adecuado. Además, habrá otra fórmula de crédito para financiar a más plazos subestaciones eléctricas, líneas especiales para asociatividad para sistemas de bombeo y las tecnologías para migrar al uso de energías renovables en el sector agropecuario.



El presidente del directorio BanEcuador, Jorge Wated, dijo que abrieron una línea para financiar activos fijos. “Con montos que van desde los 50 dólares hasta los 3 millones de dólares, con tasas de interés del 8, 53 % hasta el 10%, dependiendo de la empresa. En caso de los agricultores será a tres años para que puedan electrificar su sistema de bombeo dentro de sus haciendas”, informó.



También dijo que están trabajando con el MAG y Finanzas para hacer un fondo a través de un fidecomiso que pueda reducir la tasa de interés el próximo mes para mejorar el microcrédito del agricultor.



Finalmente la creación de un fondo independiente administrado por BanEcuador para reactivar la línea de crédito de agricultores que tuvieron problemas económicos.