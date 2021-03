Este es el precio de una vacuna contra el covid-19 en el mercado negro

Desde hace unos meses comenzó formalmente la campaña de vacunación mundial contra el covid-19. Lastimosamente, no tardó mucho tiempo para que el vacuna llegara al mercado negro ilegal.

De acuerdo con investigadores de la compañía de ciberseguridad Check Point Software en la 'dark web' es posible encontrar vacunas contra el covid-19 de marcas como AstraZeneca y Johnson & Johnson, con un costo de hasta USD 1 000 por dosis.



Por otro lado, la 'BBC', de Londrés, indicó que se encontraron vacunas de Sputnik V y Sinopharm con precios que oscilan entre USD 500 y 750 dólares por dosis.



También se han encontrado certificados de vacunación falsificados con precios de entre USD 150 y 200 cada uno. Así como resultados negativos de pruebas de covid-19 por 25 dólares, con promociones de "compra 2 y llévate el tercero gratis".



Estos productos falsificados se crean e imprimen bajo pedido y están siendo usados por viajeros o cualquier persona que requiera realizar actividades en donde soliciten el comprobante de vacunación o prueba.



Un portavoz de la compañía de ciberseguridad le dijo a 'CNN Business' que se estima que "los vendedores son capaces de producir tarjetas de vacunación falsas por miles, si no decenas de miles, con base en las solicitudes".



Las dosis de vacunas, certificados de vacunación, certificados falsos de pruebas negativas y los llamados 'pasaportes de vacunas' están siendo ofrecidos en el mercado negro de Europa y Estados Unidos.



Los comerciantes de las vacunas, que han incrementado la publicidad a más de 1 200 anuncios desde enero, parecen ser de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia, de acuerdo con Check Point Software.



El portavoz aseguró que no han determinado si las vacunas son reales, pero "parecen ser legítimas" por las imágenes de los envases y los certificados médicos que se ven.



El problema se acentúa debido a la desigualdad en la repartición de las vacunas, lo que ha provocado que, hasta el momento, muy pocas personas tengan acceso a estas. Por eso es que algunos individuos han decidido irse por la vía ilegal para evitar las restricciones impuestas a quienes no se han vacunado aún.

De hecho, de acuerdo con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas contra la covid-19 se acentúan y se hacen “más grotescas”.



Israel, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Chile y Estados Unidos son los países que han inmunizado a la mayor proporción de sus habitantes. Mientras tanto, otros están quedándose atrás y tienen procesos de vacunación extremadamente lentos.



“Algunos países están en la carrera por vacunar a sus poblaciones enteras, mientras otros países no tienen nada. Esto puede comprarles una seguridad a corto plazo, pero es una impresión de seguridad falsa”, advirtió Tedros.