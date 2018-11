El petróleo se desploma por temor a una abundante oferta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El petróleo cayó este martes (20 de noviembre del 2018) en Nueva York a su nivel más bajo desde abril de 2017 debilitado por el generalizado temor de los mercados a una posible sobreoferta mundial de oro negro.

El barril de WTI para entrega en enero bajó 6,6% al perder USD 3,77 y quedar en USD 53,43.



El barril de Brent, también para entrega en enero, se replegó 6,4% a USD 62,53 en Londres.



El deslizamiento de los precios no está relacionado directamente con algún factor particular relativo al petróleo, según expertos.



El oro negro cayó arrastrado por en la baja de los índices de Wall Street, dijo Phil Flynn, de la firma Price Futures Group.



“El mercado se encuentra dominado por el miedo de ver una ralentización considerable del crecimiento mundial” y en consecuencia un desplome de la demanda de energía, explicó.



Aunque el hundimiento es sorprendente, no es tampoco “totalmente incoherente con la situación”, dijo James Williams, de WTRG Economics.



Los actores del mercado llevan semanas mostrando inquietud por el reciente aumento de la oferta de petróleo en el mundo mientras los precios acumulan desde entonces una pérdida de 25%



Las sanciones aplicadas por Estados Unidos a la producción petrolera de Irán fueron resultaron atenuadas y su impacto en el mercado fue menor.



Como Arabia Saudí y Rusia habían elevado su producción en prevención de esas sanciones, el petróleo disponible actualmente es mayor al que se esperaba.



En consecuencia “las reservas de productos refinados en el mundo están ahora por encima de la media de los últimos cinco años”.



Todos los ojos están ahora puestos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, entre ellos Rusia, que deben reunirse en Viena el 6 y 7 de diciembre para decidir si reducir o no su producción.



Arabia Saudí, líder de la Opep, instó recientemente a una reducción de la oferta mundial de un millón de barriles por día.



Empero de momento Rusia no ha dado señales claras sobre sus planes y ha dicho que espera un análisis más profundo del estado de la oferta y la demanda.