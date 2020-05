El precio de las gasolinas y el diésel fluctuará mensualmente

LEA TAMBIÉN

El precio de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel premium se actualizará mensualmente, como ocurre actualmente con la gasolina súper. Pero, para la fijación del costo de estos nuevos derivados se establecerá una banda que permitirá que este valor se mueva entre un techo máximo y mínimo.

La banda propuesta para estos derivados será de hasta un 5%. Esta se aplicará en función del precio base establecido para estos productos. El Gobierno fijó este 19 de mayo en USD 1,75 el precio del galón de las gasolinas extra y ecopaís, y en USD 1 el de diésel premium.



René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, mencionó en una conferencia de prensa que este mecanismo se aplicará tanto hacia arriba para un posible incremento, como para el caso inverso cuando el valor caiga.



En promedio el valor se moverá entre 1,7 centavos hacia abajo o hasta 9 centavos hacia arriba. Es decir, que en el caso de la extra y ecopaís podría subir hasta USD 1,84. Esto es un valor menor al que está vigente hasta este 19 de mayo.



Actualmente, el valor de la extra y ecopaís es de USD 1,85 el galón, mientras tanto el diésel premium se comercializa en USD 1,037 el galón. Estos montos son fijos desde diciembre del 2018 y aún no han sido modificados, porque el Decreto Ejecutivo, que viabiliza la nueva medida de precios aún no ha sido publicado.



Sin embargo, el presidente Lenín Moreno anunció este 19 de mayo del 2020 que el precio de las gasolinas y del diésel premium se modificará como parte de las medidas económicas anunciadas. Esto implicará que ahora estos serán revisados cada mes en función del precio del West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano. Este 19 de mayo, por ejemplo, el valor de esta materia prima está en alrededor de USD 32 el barril.

Además, Ortiz precisó que en el caso que suba mucho el precio del crudo, el Estado regulará los precios. Y en el caso, que un segmento del mercado requiera un auxilio estatal, este será entregado de manera directa, la compensación no irá al precio.