Nuevos precios del diésel para sectores camaronero y pesquero

El diésel industrial atunero y camaronero tendrá un incremento de USD 0,25 por galón sobre el precio terminal, sin IVA. Con ello, el precio del derivado pasará a USD 1,05 para estas industrias de forma inmediata.

Mientras que el diésel para otras pesquerías se incrementará en USD 0,10 sobre el precio terminal, sin IVA, con lo que el precio del combustible será de USD 0,95 por galón para este sector. Así lo informó ayer (10 de septiembre del 2018), en Manta, el secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado.

El Secretario añadió que estos valores no se modificarán por un período de dos años y entrarán en vigencia inmediatamente. Añadió que está previsto que el Ministerio de Hidrocarburos actualice la nueva tarifa hoy (11 de septiembre).



Esta medida es parte del Plan de Prosperidad, anunciado por el presidente Lenín Moreno el pasado 21 de agosto.



“Con esto planteamos salidas al endeudamiento excesivo y cada dólar ahorrado en subsidios se destinará a mayor crédito productivo, generación de empleo, más obra pública”, dijo Jurado.



Producto de una reunión de varias horas con representantes de estos gremios, en Manta, el Secretario informó que llegaron a varios acuerdos para fomentar la competitividad del sector. Uno de los acuerdos es que en un plazo de 30 días se reclasificará a las embarcaciones del sector pesquero, incorporando en la pesca artesanal a aquellas menores a 24 metros de eslora.



La eslora es la longitud de una embarcación medida desde la proa hasta la popa.

“Estas otras pesquerías se comprometen a coordinar acciones con las autoridades para no afectar la pesca de las embarcaciones menores a 7 metros de eslora”, añadió el Secretario Jurídico.



Otro de los compromisos que anunció el Gobierno fue la activación de una línea preferencial de crédito para capital de trabajo a través de BanEcuador y que se trabajará en un programa de reconversión eléctrico para que el sector camaronero comience a utilizar en sus piscinas energía eléctrica en lugar del diésel.



Además, se analizará la opción de crear un seguro para los pescadores.

En este contexto, Jurado también informó que está previsto que el Ministerio de Acuacultura y Pesca se transforme en Secretaría Técnica, que tendrá un cuerpo colegiado multisectorial y que será miembro del Gabinete ampliado. Sin embargo, el funcionario no precisó cuándo se llevará a cabo este cambio.



Estos días varios sectores se pronunciaron preocupados por el incremento del precio de este derivado.



La Cámara Nacional de Pesquería (CNP), por ejemplo, cuestionó que la medida “no representará una solución a la problemática causada por la mala administración de los recursos públicos de gobiernos anteriores”, pues según Rafael Trujillo, presidente del gremio, apenas el 5% de los 31,2 millones de barriles del combustible que el país consume al año corresponde a este sector.



Mientras que la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fencopec) advirtió que el incremento del diésel derivará en un alza en los costos de producción de las flotas hasta en un 45%, y que por ende, el precio de peces de consumo interno se elevaría.



José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), confirmó que el anuncio del incremento del diésel es resultado de un acuerdo entre el sector y el Gobierno. ”Se trata de una medida que busca encontrar un balance entre la necesidad del Estado por reducir gasto en subsidios para lograr un balance fiscal y evitar que esta media impacte a los sectores relacionados”.



Según Camposano, se ha llegado a un acuerdo “que satisface a ambas partes”, y no existe un mayor impacto, que había advertido una afectación mayor si se aprobaba un aumento aprecios internacionales. “No se trata de un impacto que vaya a poner en apuros a un productor camaronero”.



Dijo que el anuncio es resultado de un diálogo que había iniciado desde el aviso del presidente Lenín Moreno de que se tomarían medidas económicas y espera que las mesas de conversación continúen entre el sector público y privado. El sector acuacuicultor demanda 87 millones de galones de diésel al año. Y que pesca y acuacultura son sectores que generan una oferta exportable de USD 4 000 millones al país.



Inicialmente, el Gobierno dijo que el aumento del derivado sería gradual (tres etapas) hasta llegar al precio internacional de USD 2,20. Ayer, Jurado no precisó si eso se mantiene.

Es la segunda medida que el Gobierno toma para revisar el subsidio a los combustibles. La primera fue el incremento de la gasolina súper, desde el pasado 27 de agosto. El derivado pasó de entre USD 2,20 y 2,34 a USD 2,98 por galón.