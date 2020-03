No solo el fisco se ve afectado con la caída del precio del crudo

LEA TAMBIÉN

El desplome del precio del crudo a niveles que no se veían desde 1991 tiene una incidencia en la economía ecuatoriana que va más allá de la caja fiscal.

El país percibió en el 2019 USD 15 097 millones de ingresos petroleros, pero solo 2 805 millones fueron al fisco. Antes, los ingresos se usaron para comprar derivados, financiar el presupuesto de las petroleras estatales y pagar tarifas a las petroleras privadas. Los recursos del petróleo también se asignan a los GAD.



Ayer, la cotización del petróleo intermedio de Texas (WTI), que sirve de referencia para la venta del hidrocarburo local, cerróen USD 31,13 el barril.En los primeros cuatro días de marzo, el crudo ecuatoriano se vendió con un descuento de USD 7,7 respecto del WTI, debido a que es de menor calidad. Con eso, el barril local quedaría en USD 23,4, menos de la mitad del valor fijado en el Presupuesto del Estado de este año (51,30).



Según Petroecuador, el precio teórico del crudo llegó a USD 37,67 el 6 de marzo, cuando el WTI estaba en 41,28.



De ahí que una caída del precio del crudo genere nerviosismo en el mercado internacional, lo cual se traduce en un fuerte incremento del riesgo país. El indicador de Ecuador, elaborado por JP Morgan, se ubicó en 2 792 puntos ayer y superó al riesgo país de Argentina, que cerró en 2 783 puntos.



Se trata del nivel más alto alcanzado en la última década.



Con esto, Ecuador es el segundo país con el riesgo país más alto en la región, solo detrás de Venezuela, que cerró con 12 582 puntos.



“Los inversionistas están vendiendo los papeles ecuatorianos y buscan instrumentos en los que hay menos riesgo de no pago”, como los bonos del Tesoro de EE.UU., dijo Gonzalo Cucalón, gerente de la casa de valores Banrio. Como la deuda ecuatoriana es considerada de alto riesgo, los inversionistas exigen una rentabilidad más alta para arriesgarse a invertir en papeles de Ecuador, acotó.



Si el Gobierno emitiese bonos a un plazo de 10 años, la tasa de interés que debería pagar el país sería del 20%, menciona Cucalón. En septiembre pasado, con un riesgo país de 650 puntos, el Fisco colocó títulos a 10 años al 9,5% de interés.



Ramiro Crespo, director de Analytica Investments, dijo que el riesgo país también crece por el temor de los inversionistas a que el Gobierno no pueda tomar medidas fiscales correctivas que pongan en orden las cuentas fiscales como la focalización de subsidios o la reforma monetaria.



Menos recursos para importar combustibles



Este año se destinarán menos recursos para comprar combustibles. Para este rubro, el fisco presupuestó USD 3 384 millones. Pero la cifra puede variar.



Según la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) en lo que va de este año las gasolinas han tenido una baja aproximada del 10%. En la Pro forma se fijó en USD 51,30 el barril de petróleo, el cual incide en el costo de los derivados.



Pero el barril del WTI ahora está en USD 31.



Oswaldo Erazo, secretario de la Camddepe, cree que este escenario es propicio para retirar el subsidio a la extra.



El financiamiento para las petroleras se ajustaría a la baja



El presupuesto de las empresas petroleras Petroamazonas, Petroecuador y del Ministerio de Energía se cubren con el dinero de las exportaciones petroleras.



Pero con precios del crudo inferiores al contemplado en el Presupuesto se estima que habrá un ajuste en este flujo, que podría afectar a los desembolsos establecidos, mencionó Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.



De los ingresos brutos generados por esta vía, el 40% es para financiar a las petroleras estatales y el 9% para el Ministerio de Energía, según información disponible en el Ministerio de Economía y Finanzas.



Entre USD 19,5 y 25,5, para el pago de tarifas



El Gobierno requiere como mínimo entre USD 19,5 y 25,5 para el pago de cada barril de crudo que extraen las petroleras privadas, encargadas

de la operación de los campos Shushufindi y Libertador, según los contratos acordados con esas compañías.



Este monto es el resultado de la renegociación de contratos que hizo el exministro de Energía, Carlos Pérez, en el 2017.



René De Mora, abogado petrolero, dijo que este modelo de contrato es “óptimo”, ya que tiene un margen de soberanía que permite que el Estado se garantice su ingreso.



Los GAD recibirán menor asignación de ingresos



Por Ley, el Gobierno debe transferir el 10% de los ingresos petroleros a los gobiernos autónomos descentralizados; es decir, municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. Esas transferencias se hacen considerando la población, con la densidad poblacional, entre otros criterios.



En el 2019, según datos del Ministerio de Finanzas, se transfirieron USD 3 983 millones por concepto de egresos no permanentes (que son básicamente recursos pe­troleros).



Esa participación se va a ajustando a medida que varían los precios del crudo.



El dinero líquido para la caja fiscal se reduce



El fisco apenas recibió en el 2019 un 18,6% del total de ingresos generados por el sector petrolero ecuatoriano. Esos dineros ingresan al presupuesto para financiar los gastos públicos. Para este año estaba previsto que el rubro alcanzara los USD 2 587 millones, que significa USD 215 millones al mes. Pero solo se han percibido USD 101 millones en promedio, desde enero pasado.



El consultor Xavier Orellana consideró que el Gobierno debería buscar alternativas con las firmas asiáticas para, por motivos de fuerza mayor, suspender temporalmente la entrega de hidrocarburo.