El petróleo de Texas gana un 4,51% y abre en USD 41,94 el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes, 16 de noviembre del 2020, con un alza del 4,51%, hasta USD 41,94 el barril, impulsado por la expectativa de que los principales productores de crudo mantengan los actuales límites al suministro dado el aumento de casos de coronavirus y la expectativa de que la demanda se siga viendo afectada por la pandemia.

A las 09:05 hora local, los contratos futuros del WTI para entrega en diciembre ganaban USD 1,81 con respecto a la sesión anterior.



El petróleo de referencia en Estados Unidos arrancaba la semana animado por las expectativas de que la alianza OPEP+ mantenga el recorte del suministro que ha pactado para mantener los precios a flote, dado que los casos de coronavirus siguen subiendo a nivel global y que se espera una mayor producción por parte de Libia.



“Muchos funcionarios de la OPEP+ indicaron que esto es una posibilidad real y que acordarían una extensión de los actuales niveles de producción si la situación del mercado lo requiere”, apuntó en una nota el analista Bjornar Tonhaugen, de la firma Rystad Energy.



Según Tonhaugen, los precios del crudo ya están asumiendo que los productores mantendrán los límites actuales y ello está apoyando las alzas que se ven, pero los precios podrían desplomarse si finalmente la decisión no se confirma.



La OPEP+, que agrupa a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a Rusia y otros productores independientes, tiene previsto discutir esta semana cómo proceder y hacer una recomendación de cara a una reunión ministerial los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.



La pasada semana, la OPEP corrigió por tercera vez desde agosto su pronóstico sobre el consumo mundial de "oro negro" en 2020 y 2021.

La organización estima ahora que la demanda mundial de petróleo estará en los 90,01 millones de barriles diarios (mbd) este año, 0,28 mbd menos de lo previsto hace un mes, y un 10% menos que en 2019.



Este lunes, también ayudaban al precio del crudo cifras llegadas desde China, donde en octubre las refinerías procesaron una cantidad diaria de petróleo récord.



Tonhaugen apuntó que los inversores esperan que el gigante asiático siga tirando de la demanda global de crudo, pero advirtió de que China por sí sola no es suficiente para mantener los precios si no hay medidas por parte de la OPEP+.