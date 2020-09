El precio del barril de petróleo cae por perspectiva de baja demanda

LEA TAMBIÉN

El precio del petróleo cayó este martes 29 de septiembre del 2020 en un mercado preocupado por las malas perspectivas para la demanda mundial de crudo por la escalada de contagios de coronavirus.

El barril de WTI para entrega en noviembre cayó 3,2% a USD 39,29 en el New York Mercantile Exchange (Nymex), tras llegar a caer a USD 38,41, más de 5% a media jornada.



Y en Londres, el barril de Brent del mar del Norte para igual entrega cedió 3,3% a USD 41,03 luego de caer 4,50% hasta los USD 40,52.



“Los barriles de Brent y WTI están en rojo porque la tendencia general a la baja provocada por la crisis sanitaria desalienta las expectativas de reactivación de la demanda”, explicó David Madden de CMC Markets.



El balance de la pandemia de covid-19, que comenzó a fines de 2019 en China antes de extenderse a todo el mundo, cruzó el lunes la barrera del millón de muertos, según un conteo de la AFP.



“En agosto, las importaciones de petróleo en Japón cayeron un 26%, lo cual ilustra el impacto de la pandemia”, destacó el experto de CMC Markets.



Otro motivo de preocupación para el mercado: el riesgo de despidos masivos en el sector de la aviación comercial en Estados Unidos.



Las aerolíneas se beneficiaron de un plan de reactivación en marzo y se comprometieron a no despedir antes del 30 de setiembre, pero podrían proceder a recortes de plantilla si el Congreso y la Casa Blanca no logran un acuerdo sobre nuevas medidas que sostengan su negocio.



“El hecho de que aún no haya segunda parte del paquete de ayuda económica es otro factor negativo para el petróleo”, destacó John Kilduff d'Again Capital.



El mercado teme además que se produzca un exceso de oferta que presione aún más los precios.



El miércoles 30 de septiembre se conocerán los datos de reservas en Estados Unidos, de la Agencia Estadounidense de Energía. Los expertos interrogados por la agencia Bloomberg esperan un avance de un millón de barriles de estos stocks comerciales para la semana pasada, tras una caída de 1,6 millones la semana previa.