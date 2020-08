22 precandidaturas se mantienen con miras a Carondelet

LEA TAMBIÉN

Para los próximos comicios presidenciales están habilitadas 18 organizaciones políticas de carácter nacional; otros cuatro se mantienen suspendidos y Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) fue eliminado.

Esas agrupaciones llegan a las elecciones de democracia interna que se desarrollarán a nivel nacional entre el domingo 9 y el 23 de agosto del 2020, en medio de una intensa promoción que ha ganado terreno a través de las redes sociales y vallas en vías.



De los 18 habilitados, siete agrupaciones ya tienen a sus precandidatos y suman 16; mientras, hay otros cinco nombres para la primera magistratura que son publicitados pero no tienen un partido propio que los auspicie.



Los que ya miden a sus propios cuadros son Centro Democrático (CD) dentro de la coalición Unión por la Esperanza; el Partido Social Cristiano (PSC), Sociedad Patriótica (SP), Pachakutik, Democracia Sí, Creo y SUMA.





Seis nombres en coalición correísta



Centro Democrático (CD), movimiento que creó el exprefecto Jimmy Jairala, cobijará en sus filas a los cuadros correístas si finalmente el CNE cancela definitivamente al movimiento Fuerza Compromiso Social, organización con la que participaron en las seccionales del 2019.



Jorge Vélez, director de CD en Guayas, confirmó que se están realizando encuestas en las que se miden a María Isabel Salvador, Marcela Aguiñaga, Pierina Correa, Gustavo Jalkh, Bolívar Armijos y Carlos Rabascall. Aún no se ha definido una fecha para la elección de las primarias.



No obstante, Correa aseguró este 7 de agosto del 2020 que si su “nombre es considerado para una dignidad; ahí estaré porque soy Correa y trabajo 24/7”. También la figura de Aguiñaga ha sido divulgada en un video en redes sociales. La legisladora aseguró días atrás que aún no hay candidaturas definidas y que apoyará a la revolución ciudadana.





Cinco figuras en el PSC



En las filas del socialcristianismo también se plantean los nombres de Cristina Reyes, César Rohón, Henry Kronfle, Henry Cucalón y Luis Fernando Torres. También se mantiene abierta la posibilidad para un candidato independiente. Se prevé que la definición sea hasta el 17 de agosto.



Los precandidatos se mueven en redes, crean hashgtas de apoyo en Twitter y sus rostros aparecieron en vallas urbanas. También sostienen reuniones con dirigentes de varias provincias. Rohón, por ejemplo, sostuvo esta semana reuniones con los dirigentes de la lista 6 en Napo, Morona Santiago y Chimborazo.





Los que tienen un solo precandidato presidencial



En el movimiento Creo el precandidato es Guillermo Lasso. Su nombre será ratificado en la convención que se prevé para el 15 de agosto del 2020. El dos veces postulante ha mantenido reuniones con dirigentes de varias provincias.



Este 7 de agosto envió un video en el que explicó que no se puede votar para que continúe un modelo económico empobrecedor en el Ecuador. “Debemos votar de una manera responsable por quienes sí podremos cambiar esta situación para mejorar el futuro de los ecuatorianos promoviendo inversión y creando empleo”.



Sociedad Patriótica (SP), en cambio, apostará por el expresidente Lucio Gutiérrez. Él estuvo este 7 de agosto en Babahoyo y se reunió con dirigentes locales. “La oligarquía solo se dedica a gobernar en beneficio de los más ricos, los únicos que podemos cambiar al Ecuador somos nosotros: el pueblo”, les dijo.



Democracia Sí nominará a Gustavo Larrea para la Presidencia. Blanquita Ortiz, dirigente de esa agrupación, afirmó que la nominación se concretará en la convención de la agrupación, el miércoles 12 de agosto próximo. SUMA mencionó al legislador Guillermo Celi como su carta.



Pachakutik irá con el prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel. No obstante, el movimiento indígena enfrenta la oposición de la Conaie, su brazo político que insiste en Jaime Vargas e Leonidas Iza. Hasta la tarde de este 7 de agosto no había un pronunciamiento de la agrupación sobre los dos dirigentes.





Los que no tienen partido



Otto Sonnenholzner, Fernando Balda, Álvaro Noboa, Galo Lara, Gerson Ameida y Galo Cabanilla son los que han sido anunciados como precandidatos presidenciales, pero hasta ahora no tienen un partido que los respalde.



El exvicepresidente inició esta semana recorridos y ha dialogado con líderes nacionales como Jaime Nebot en el objetivo de alcanzar la unidad y evitar la dispersión del voto. Hasta este 7 de agosto no ha confirmado si aceptará una candidatura.



Noboa también buscará su sexta postulación a pesar de que el CNE eliminó su partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Wilson Sánchez, director nacional de esa agrupación, confirmó que “varias agrupaciones” han mostrado interés en auspiciar al empresario bananero, aunque no especificó cuáles son.



Algo similar ocurre con Balda, quien anunció que correría con Libertad es Pueblo, organización que se encuentra cancelado mientras se resuelve una denuncia por supuesta irregularidad durante su inscripción. En similar situación están Fuerza Compromiso Social, Podemos y Justicia Social.





Partidos sin candidatos



Las agrupaciones que tienen vigencia pero que no han anunciado aún alguna precandidatura son Amigo, Concertación, Ruptura, Ecuatoriano Unido, Avanza, Fuerza EC, Partido Socialista (PS), Izquierda Democrática (ID), Alianza País (AP), Avanza, Unión Ecuatoriana y Unidad Popular (UP).



En las filas de la ID, PS y UP no se descarta concretar alianzas con un bloque de centro hacia la izquierda. En AP se informó días atrás que irán con candidatos propios, pero no han sido mencionados.