Tres precandidatos confirman acercamientos con el FMI para hablar sobre la economía del Ecuador

Al menos tres precandidatos presidenciales confirmaron el 15 de septiembre del 2020 que fueron invitados a participar en reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI): César Montúfar (Concertación-PSE), Andrés Arauz (Unes) y Yaku Pérez (Pachakutik). De ellos, los dos primeros concretaron ya las reuniones.

“Reunirme con el Fondo Monetario Internacional es avalar los acuerdos secretos que hace el presidente Moreno con esos organismos internacionales. Tuve la invitación, pero les dije que no, que cuando seamos Gobierno habrá que revisar y ver si son actos lesivos a los intereses del Ecuador. Nos preocupa que haya más endeudamiento”, dijo Pérez.



Por su parte, César Montúfar (Concertación-PSE) confirmó que tuvo el pasado lunes 14 de septiembre una reunión con personeros del FMI en el Ecuador. “Ayer me reuní con personeros del FMI. Fue una reunión informativa, en la que ellos expresaron sus puntos de vista sobre el acuerdo que está a punto de firmarse. Y yo también les expresé preocupaciones y perspectivas sobre el papel que puede jugar el Fondo Monetario Internacional en el país”.



“En la reunión de ayer compartimos puntos de vista, discrepamos de ciertas cosas, pero quedó muy claro que, desde nuestra perspectiva, el diálogo con los diferentes actores de la comunidad internacional es importante para un país como el Ecuador, pero esa relación no puede condicionar las decisiones que, como país, como gobierno, necesitamos y vamos a tomar”, aclaró Montúfar.



El precandidato de Unes, Andrés Arauz, por su parte, dijo que también se reunió ayer con miembros del FMI. En un comunicado, destacó un punto que quedó claro en la reunión es que para fortalecer las reservas de la dolarización es necesario el uso del dinero electrónico manejado a través de los bancos centrales de los diferentes países.



Días atrás Arauz había emitido una carta al FMI, en ella mostró “su profunda preocupación” sobre las acciones prioritarias mencionadas en el acuerdo entre el FMI y Ecuador.



Hasta el cierre de esta nota, el resto de los precandidatos aún no confirmaba si mantuvieron reuniones con el FMI.



Ecuador llegó el mes pasado a un acuerdo a nivel técnico con el FMI para acceder a USD 6 500 millones para atender las necesidades de la caja fiscal que tiene, producto de la crisis económica, agravada desde marzo con la pandemia del covid-19.



El Directorio del Fondo aún debe aprobar el acuerdo para que inicie su implementación y los desembolsos. Además, durante la pandemia ha recibido USD 1 993,8 millones de varios multilaterales, incluido el FMI, Banco Mundial, BID y otros.



El sábado 12 de septiembre, los jefes de bancadas de la Asamblea enviaron un comunicado en el que instan a los precandidatos presidenciales a planificar la economía nacional con énfasis en la crisis y a apoyar los esfuerzos de los organismos multilaterales que tratan de generar un financiamiento para el Ecuador.



Un vocero del FMI le dijo a este Diario que, tal como sucede con otros países miembros del Fondo, “el personal del FMI se ha reunido con una amplia cantidad de partes interesadas en Ecuador, incluidos líderes de todo el espectro político”.



“Como parte de ese diálogo, -dice una comunicación dirigida a este Diario- el equipo del FMI celebró reuniones por videoconferencia con candidatos presidenciales en las últimas semanas para escuchar sus puntos de vista sobre el panorama económico de Ecuador y discutir nuestros compromisos compartidos para ayudar a Ecuador y su pueblo. El equipo desea agradecer a todas las partes interesadas por estas reuniones productivas y espera continuar este diálogo en el futuro”.