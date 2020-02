Dos precandidatos demócratas son incapaces de decir quién es el presidente de México

LEA TAMBIÉN

Amy Klobuchar y Tom Steyer, dos de los precandidatos del Partido Demócrata en Estados Unidos, fueron incapaces de nombrar al presidente de México, en una entrevista con la cadena Telemundo, en la que sólo Pete Buttigieg contestó vacilante el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

Los tres candidatos fueron entrevistados cuando participaron el jueves 14 de febrero de 2020 en un foro en el estado de Nevada, que el 22 de febrero celebrará un caucus por la nominación y donde un 30% de la población es latina.



A la pregunta de quién es el presidente de México, Buttigieg - exalcalde de la pequeña localidad de South Bend - contestó: “Sí, el presidente López Obrador, espero”.



Buttigieg pasó de ser un desconocido de la política nacional en Estados Unidos a uno de los precandidatos fuertes en la contienda demócrata después de quedar segundo en la primaria de New Hampshire y de haber encabezado por un estrecho margen la asamblea celebrada en Iowa.



La senadora por Minesota Amy Klobuchar, que llegó tercera en New Hampshire, dijo saber quién es el presidente pero no pudo citar su nombre.



Steyer -un multimillonario que llegó sexto en New Hampshire pero que está cuarto en las encuestas en Nevada- tampoco pudo citar el nombre del mandatario del país vecino.



Ambos países comparten una frontera de 3 200 kilómetros y tienen una estrecha relación comercial que ha estado en el centro de la política de Donald Trump, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por sus intenciones de levantar un muro en la zona limítrofe.