¿Qué dicen los presidenciables sobre la vacuna contra el covid-19?

El lunes 18 de enero del 2021, Ecuador espera contar con las primeras 50 000 dosis de vacunas de Pfizer- BioNTech contra el covid-19. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno. Esas dosis se administrarán al personal de salud y del orden, de primera línea, así como a los adultos mayores y a los trabajadores de geriátricos públicos.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ha precisado que en los últimos días de marzo llegarán al país, más dosis, para aplicar masivamente a la población, hasta octubre de este año. En el plan de vacunación, presentado por el Gobierno, el 16 de diciembre pasado, se indicó que la meta es inmunizar a nueve millones de ecuatorianos. Eso equivale al 51,7% de 17,4 millones de habitantes.



Este lunes 11 de enero del 2021, el ministro Zevallos indicó que se encontraba en una de las escalas, rumbo a Washington. Busca gestionar el envío de más vacunas, unas 20 000 más en el primera entrega. Afirmó que el sistema está listo para la distribución, ya que cuenta con el apoyo de universidades y empresa privada.



Hasta este día, 221 506 contagios registra la Cartera de Salud; el 87,85% se recuperó. En Pichincha hay 77 847 personas infectadas; de ellas, 71 802 son de la capital.



En el debate, organizado por Grupo EL COMERCIO y Televicentro, participaron 14 presidenciables (dos no asistieron pese a haber aceptado hacerlo, inicialmente). Trece de ellos hablaron en torno a la vacuna contra el covid-19, a excepción de Gerson Almeida.



Tres candidatos, Paúl Carrasco, Guillermo Celi y Xavier Hervas afirmaron que de llegar al poder, ellos buscarían el apoyo del sector privado, para que las fórmulas contra el SARS-CoV-2 lleguen a la mayoría de la población. Pedro Freile dijo que se debiera buscar que las fábricas de vacunas se instalen en el territorio nacional, sin cobrarles impuestos, para asegurar la dotación de dosis. Guillermo Lasso pidió a Lenín Moreno gestionar ya la llegada de vacunas, le parece tarde esperar hasta el 24 de mayo, cambio de mando, para buscar más. Gustavo Larrea, Giovanny Andrade, Ximena Peña y Lucio Gutiérrez aseguraron que la meta es vacunar a toda la población.



¿Cuán factible es que la empresa privada traiga las vacunas?

Tres de los candidatos que buscan llegar a Carondelet propusieron apoyarse en la empresa privada, para que vengan más vacunas al país. Esa afirmación también provocó reacciones en redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, María Dolores Miño, abogada y catedrática, escribió "Ok, permitir que la vacuna también sea distribuida por el sector privado no me parece descabellado, no me apedreen plis".



Otra abogada, Silvia Serrano, le respondió: "Coincido pero asegurando que no afecte vacunas compradas o por comprar por gobiernos, que no distorsione priorización por criterios médicos/ salud pública, mientras haya escasez y que por ineficiencias en lo público, de facto se vacunen primero los que tienen capacidad de pago".



María Dolores Miño @LoloMino le contestó "Por supuesto. El sector privado debe complementar la administración de la vacuna, pero no impedir al Estado adquirirla y administrarla".



Soledad Angus Freré, abogada, opinó: "Tampoco me parece descabellado, eso pasa con las demás vacunas. La condición debería ser que la producción mundial sea suficiente para que el abastecimiento privado no impida/detenga/ralentice al estatal".



Al respecto, este Diario conversó sobre ese tema con la ecuatoriana Josefina Coloma, PhD en Salud Pública y en Microbiología y Genética Molecular; catedrática e investigadora de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Recordó que eso será posible en una siguiente fase. "En este momento, las negociaciones para la adquisición de vacunas se hacen a nivel de gobiernos. Todo el planeta está tratando de obtener suficientes dosis. Las coordinaciones están a cargo de las naciones. Hay un acuerdo para que la vacuna se distribuya con criterios de equidad; no puede ser que la empresa privada decida voy a vacunar a mis empleados; la idea es que no solo los que cuenten con dinero accedan a ellas. Además las negociaciones se están haciendo por millones de dosis, para que los precios sean accesibles".



El mes anterior, el viceministro Xavier Solórzano, dijo: "una de las noticias más esperanzadoras para la humanidad, no solo en Ecuador, es la llegada de vacunas. Y hay que señalar que Ecuador es uno de los países que está en la lista de espera para recibirla. Evidentemente, las economías más grandes nos han aplicado el peso y es una cuestión de mercado, como es un producto nuevo, se hizo compras anticipadas, quienes tenían capacidad de poner el dinero por delante tuvieron acceso a mayor cantidad y prioridad en el tiempo de entrega. Sin embargo hemos negociado desde hace varios meses, la posibilidad de recibir la vacuna en el primer trimestre del próximo año".

La Universidad San Francisco de Quito participó de un estudio, en el que se revisaron las cifras de la curva de contagios, casos acumulados y fallecidos, que fue publicado en Suiza, en la revista científica Frontiers. De ese modo establecieron que en ecuador se debería vacunar al menos al 55% de la población, según explicó la semana anterior, Enrique Terán, uno de sus investigadores.