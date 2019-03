Sobre dudas de postulantes a la Espe, la Senescyt aclaró que hay tres criterios para asignar cupos

LEA TAMBIÉN

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó que 47 postulantes a carreras en la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe) no aceptaron el cupo que el sistema les asignó. Esto, luego de que los chicos manifestaran su incomodidad por no haber obtenido una plaza para la carrera que eligieron como prioridad, pese a tener calificaciones más altas que otros jóvenes que sí obtuvieron el cupo a la misma carrera.

La subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, María Fernanda Maldonado, explicó que estos casos responden a la meritocracia del sistema, que asigna los cupos para la carrera en la que se obtuvo mayor puntaje, de entre las opciones que eligieron los bachilleres en su postulación.



Adrián Castillo, de 19 años, postuló como primera opción a la carrera de Comercio Exterior en la Espe. Cuenta que en la lista que la universidad publicó luego de la prueba de admisión, él estaba entre los 20 mejores puntuados y en el Ser Bachiller sacó 850 sobre 1 000. “La universidad ofertaba 48 cupos así que estaba seguro que uno sería mío si yo estaba entre los 20 primeros”.



Cuando Adrián revisó el sistema de la Senescyt, le asignaron un cupo para la que era su segunda alternativa: la misma carrera, pero en una universidad de Manta. Ese mismo día acudió a la Espe y a la Senescyt y se encontró con tres chicos que tenían menor puntaje que él y obtuvieron un cupo para Comercio Exterior en la Espe.



La Subsecretaria indicó que es importante considerar que hay tres criterios que el sistema entrecruza para asignar un cupo. Estos son el número de cupos disponibles por cada carrera, la libre elección de cinco opciones en orden de prioridad y el puntaje con el que se accede a la postulación.



La combinación de los criterios en cada caso hace que los resultados varíen para cada postulante, explicó. En el caso de la ESPE, además, se toma en cuenta el proceso de admisión de la universidad, con el que no cuentan otras instituciones de educación superior. En estas últimas el puntaje en el Ser Bachiller define la asignación del cupo, además de los otros dos criterios.



El primer proceso que finalizó ayer, miércoles 13 de marzo, tuvo un 82% de aceptación de cupos. Varios estudiantes que pusieron a la Especomo prioridad y no fueron admitidos optaron por aceptar el cupo que el sistema les asignó para la segunda alternativa elegida.



Uno de ellos es Martín Vaca, quien postuló como primera opción a Ingeniería Automotriz en la Espe y asegura que obtuvo el mejor puntaje promedio entre los que postularon a la misma carrera. El sistema le asignó un cupo para la misma carrera, pero en la Espoch, de Riobamba. Esta no tiene proceso de admisión propia.



“Tuve que aceptar porque no me quedaba de otra. Si esperaba y nuevamente no tenía el cupo en la Espe me quedaba sin estudiar porque el cupo en la Espoch ya no iba a estar disponible y no puedo dejar mi futuro a la suerte”, expresó.



Martín supo de un chico que tuvo menos calificación que él, tanto en el Ser Bachiller como en la prueba de la Espe y le dieron el cupo para la carrera que era su primera opción. El joven entiende que el sistema asigna según el cruce de algunas variables pero considera que es un proceso injusto, ya que debería considerarse, antes que nada, la carrera que el postulante elige como prioridad.



Maldonado, de la Senescyt, aclaró que los estudiantes no se quedaron sin un cupo sino que se les asignó uno para la carrera en la que obtuvieron mejor puntaje. Los 47 postulantes que no aceptaron un cupo en la Espe son parte de un 18% a nivel nacional. El siguiente proceso de aceptación de cupos en el sistema inicia el próximo sábado 16 de marzo de 2019.