135 426 postulantes a la educación superior pública hubo en la primera fase

Entre el 8 y el 11 de agosto del 2019, primera oportunidad para postular por un cupo en el sistema de educación superior público, 135 426 personas se registraron, eligiendo hasta cinco opciones de carrera en orden de prioridad, informó la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).

Los postulantes deberán, entre este jueves 15 y sábado 17 de agosto, ingresar a su cuenta Ser Bachiller y registrar su decisión de aceptar o rechazar el cupo asignado por el sistema, con base en tres criterios: el puntaje de postulación (meritocracia); el número de cupos ofertados por las instituciones de educación superior y las carreras elegidas.



En la primera fase de asignación de cupos se considerará únicamente las dos primeras opciones de carrera que eligió el postulante, con el objetivo de incrementar los niveles de satisfacción.



Los postulantes que no obtuvieron un cupo en la primera fase de asignación, podrán ingresar nuevamente a su cuenta Ser Bachiller, el próximo miércoles 21 y jueves 22 de agosto. La Senescyt indicó que al liberarse los cupos rechazados o no aceptados en la primera etapa, se tendrá la oportunidad de que se asigne uno en la segunda parte.



La segunda postulación se realizará del 29 de agosto al 1 de septiembre y contará con dos etapas de asignación y aceptación. Además, habrá una tercera postulación del 14 al 16 de septiembre, con aceptación directa.



Quienes no obtengan una plaza podrán inscribirse al curso de nivelación general gratuito que ofrece la Secretaría, con el propósito de reforzar sus conocimientos para rendir el próximo examen Ser Bachiller.

Los aspirantes recibirán clases en una plataforma en línea, por medio de tutores especializados, de formación virtual, quienes capacitarán en los dominios: abstracto, social, científico, lingüístico y matemático, contenidos que se incluyen en el examen, además de orientación vocacional y profesional.