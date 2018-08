Postulaciones para universidades e institutos arrancarán desde las 20:00 de este lunes 6 de agosto del 2018

LEA TAMBIÉN

Los jóvenes que buscan un cupo en una universidad o instituto técnico y tecnológico podrán postular desde las 20:00 de este lunes 6 de agosto del 2018. Así se observa en la página de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Esta primera postulación se extenderá hasta las 23:30 del jueves 9 de agosto del 2018.



En redes sociales hubo interrogantes como "por qué la página no sirve para nada", según el usuario @AAPOLO2014. Las mismas preguntas se observaron en la página de Facebook de la entidad. Las respuesta de la entidad fue la misma: arrancará a las 20:00.



Luego viene la etapa de aceptación de cupos. Serán dos: la primera irá del 14 al 16 de agosto y la segunda del 18 al 20 de agosto. En la página de la Senescyt aún no se especifica si habrá horarios en esta fase.



La segunda postulación se cumplirá en la penúltima semana de agosto. Es decir, del 23 al 26 de agosto. Quienes postulen en esos días deberán aceptar el cupo entre el 29 y 31 de agosto y el 3 y 5 de septiembre.



La tercera postulación será del 9 al 10 de septiembre. La aceptación será del 14 al 16 de septiembre y del 19 al 20 de septiembre.



La última postulación se desarrollará del 23 al 25 de septiembre. Pero la diferencia es que la aceptación será de forma automática y será el 28 de septiembre.



En todas las etapas de postulación se podrá seleccionar máximo hasta cinco opciones de carrera, modalidad, campus, institución y jornada, de la oferta disponible y en orden de prioridad.



La entidad de Educación Superior recordó que al postular no es obligatorio seleccionar las cinco opciones de carrera. Si el aspirante solo tiene una carrera de preferencia a la cual quiere acceder, entonces solo en esa debe postular.



Una de las preguntas frecuentes es si se podrá postular desde el celular. La Senescyt recomienda que no, ya que desde una computadora hay mayor seguridad.



Recuerde que una vez finalizada la postulación no se puede realizar ningún cambio.