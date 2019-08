Este jueves 8 de agosto del 2019 arranca la postulación a universidades públicas

LEA TAMBIÉN

La primera etapa de postulación en busca de un cupo universitario en el sistema público iniciará mañana, jueves 8 de agosto del 2019 y será hasta el domingo 11. El proceso corresponde al segundo semestre del 2019 y se realiza en el sitio de admisiones de Senescyt.

En ese portal, los estudiantes tienen que elegir hasta cinco opciones de carrera, en orden de prioridad. La subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, María Fernanda Maldonado, indicó que la elección de las carreras es libre e invitó a los postulantes a reflexionar sobre su elección alrededor de áreas afines.



El puntaje para la postulación tiene tres componentes. El 85% del mismo corresponde a la nota obtenida en el examen Ser Bachiller y el 15% proviene de los antecedentes académicos (nota de grado) reportados por el Ministerio de Educación. Adicionalmente, las personas en situación de vulnerabilidad tendrán un puntaje adicional de hasta 35 puntos por acciones afirmativas.



Las políticas de acción afirmativa se aplican en cuatro casos: por condición socioeconómica, a las personas que se gradúen en unidades educativas públicas rurales, las que provengan de provincias con menor tasa neta de matrícula (las cinco provincias amazónicas) y aquellas con discapacidad, en entornos de violencia, de pueblos y nacionalidades, entre otros.



La subsecretaria Maldonado indicó que este es el primer semestre en el cual se incorporan los antecedentes académicos a la nota de postulación. El Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión –asegura– fue modificado a finales del año pasado, sin embargo en el semestre anterior no se contaba todavía con los datos totales de los antecedentes académicos.



“La nota de grado de los chicos viene del Ministerio de Educación. Eso permite que no se jueguen todo en un solo examen sino que se reconozca su trayectoria académica”, indicó la Subsecretaria.



En el caso de los aspirantes a siete universidades del país existe un proceso complementario de admisión, que consiste en una evaluación por parte de la institución de educación superior. Maldonado señaló que en el proceso propio de cada una de esas universidades el peso de la nota de postulación va desde 30 hasta 50%. La Espol, por ejemplo, está autorizada para que el peso de su evaluación propia en la postulación sea del 50%.



A esa universidad con proceso de admisión propio se suman la Universidad de Cuenca, la Espe, la Universidad Central ( solo en la carrera de Artes), la UNAE, la Universidad de las Artes y Unach.



Para la asignación de cupos, los criterios son tres: la libre elección de una a cinco opciones de carrera en orden de prioridad, el puntaje para la postulación y los cupos disponibles en cada institución de educación superior.



La Subsecretaria dijo que en este semestre hay un crecimiento del 6% de cupos en relación al primer semestre del 2019. Ese porcentaje equivale a 5 000 cupos más a nivel nacional, en diferentes instituciones y carreras.



Para el segundo semestre del 2019 hay una oferta de 92 146 cupos en universidades y escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos y particulares. Además están los 16 765 cupos de la modalidad en línea.



En el segundo semestre del 2019, 226 603 personas, entre estudiantes de tercero de bachillerato y población no escolar, se inscribieron para rendir el Ser Bachiller. Rindieron el examen 213 668.