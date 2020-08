Mintur posterga el pago de contribución del 1 x 1 000 para establecimientos turísticos, el sector anuncia una marcha

LEA TAMBIÉN

Los establecimientos turísticos podrán cancelar el aporte del 1x 1000, correspondiente a este 2020, hasta diciembre del 2021 sin recargos o multas por retrasos. Así lo informó el Ministerio de Turismo (Mintur) este martes 11 de agosto del 2020, a través de un comunicado.

Según esta Cartera de Estado, la extensión del plazo para cancelar este monto se hizo oficial en el Decreto Ejecutivo No. 1116 publicado el 6 de agosto del 2020 en el Registro Oficial.



En este documento consta que el “pago de la contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos por parte de todos los establecimientos prestadores de servicios turísticos que corresponden al 2020, podrá efectuarse sin intereses ni multas hasta el 31 de diciembre del 2021”.



La contribución del 1 x 1 000 consta en la Ley de Turismo (aprobada en el 2002) y debe ser cancelada por todas las personas jurídicas o naturales que presten servicios turísticos en el país. Se trata del pago de USD 1 por cada USD 1 000 que se generen por esa actividad.



“Es una importante ayuda sí, pero en este año solo tendremos un mes y medio de activación económica. Ningún turista va a llegar”, opinó Rafael Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Operadoras de Turismo (Optur).



El plazo para cancelar este monto, según recordó el Mintur, venció el 31 de julio pasado. Como una forma de aportar a la economía de este sector, agregó la Cartera, el 2021 será el último pago de esta contribución.



A partir del 2021 “se suspende totalmente este cobro, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Humanitaria, que lo suprimió definitivamente”, agregó el Mintur.



Según el Ministerio, otra de las acciones que se han tomado en cuenta para ayudar al sector turístico –gravemente afectado por la pandemia- es el diferimiento de la declaración y pago de la tasa Eco Delta y del aporte denominado Potencia Turística que recaudan las aerolíneas, “así como la posibilidad de deducir del pago del Impuesto a la Renta los gastos correspondientes al turismo interno”.



La Optur anunció para este miércoles una ‘Marcha Negra’ hacia las instalaciones de esta Cartera de Estado en Quito, para reclamar la falta de atención.



Martínez recalcó que el objetivo de este encuentro no es pedir que les regalen recursos. “No estamos pidiendo que no paguemos, sino que nos den una prórroga. Necesitamos préstamos y créditos emergentes con condiciones especiales porque no podemos pagar inmediatamente, tiene que ser con un tiempo de gracia de por lo menos un año y medio”.



Martínez señaló que están retrasados en varios pagos como la seguridad social. A eso se suman las casi 20 000 personas que laboraban en este sector y que se han quedado sin empleo –según el dirigente- y los cerca de 5 000 guías que no pueden salir a trabajar.



La protesta se realizará a manera de plantón y con una marcha motorizada. “Lo que queremos es visualizarnos. El Gobierno no nos ha atendido. Hemos estado cinco meses en reuniones y no se ha conseguido nada”.



Según dirigentes de las cámaras de turismo, esta actividad se ha visto afectada con más de USD 1 200 millones por el covid-19.



Este sector también impulsó una campaña en redes sociales durante esta mañana con el hasthag #SOSTurismo Ecuador. A esta convocatoria se sumaron cámaras provinciales de turismo, guías, gremios, especialistas en turismo, entre otros participantes con mensajes en los que se pide ayuda para rescatar esta actividad de su crisis actual.

Para esta tarde está prevista una reunión virtual, que se transmitirá desde Guayaquil, en la que se analizará la situación actual del sector y se evaluarán las alternativas de su reactivación.