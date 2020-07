Dos casos positivos de covid-19 se detectan en asilo de Otavalo

LEA TAMBIÉN

Dos adultos mayores del Hogar Susana Mancheno de Pinto, de la Junta Cantonal de la Cruz Roja de Otavalo (Imbabura), dieron positivo en las pruebas rápidas para covid-19.

Mientras que, a otras siete personas, cinco adultos mayores y dos empleados, se les detectó las inmunoglobulinas (Ig) del tipo G, por lo que fueron puestos en aislamiento. Su cuadro de salud es estable.



Según Eduardo Molina, administrador de la institución, esos son los resultados de 17 test aplicados el viernes 10 de julio del 2020 luego de que las dos personas presentaran síntomas relacionados con el coronavirus.



El Hogar Susana Mancheno de Pinto, que acoge a 35 adultos, la mayoría indigentes, no ha podido establecer el nexo del contagio.



El funcionario indica que las 25 personas que laboran en la entidad se sometieron, el 8 de junio pasado, a pruebas rápidas y todas resultaron negativas.



Este jueves 16 de julio, uno de los dos pacientes con covid-19 fue traslado al hospital San Luis, de Otavalo, porque requería de un respirador. Mientras que el otro contagiado se recupera en una sala de la institución.



Según la administración, la mayoría de los adultos no ha presentado síntomas.



Molina asegura que en el local de acogida no hay fallecidos a causa del nuevo virus y que desde enero hasta mediados de julio han perdido la vida dos adultos, pero por otras patologías.



Ahora, esperan que en las próximas horas el Ministerio de Salud Pública tome las muestras para las pruebas PCR a los residentes del Hogar y a los empleados.