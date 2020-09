¿Puede quedar inhabilitado el binomio Arauz-Rabascall?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La coalición Unión por la Esperanza (Unes) se apresta a participar en los comicios del 2021 bajo la bandera del movimiento Centro Democrático (CD), una vez que se confirmó la eliminación de Fuerza Compromiso Social. La conformación de esas listas tanto para la Asamblea Nacional como Parlamento Andino quedaron fijadas durante la realización de elecciones primarias.

Sin embargo, en CD ponen énfasis al binomio presidencial, pues la precandidatura para la Vicepresidencia no quedó en firme ante el organismo electoral, pues Rafael Correa no acudió de forma presencial para la aceptación de su nominación.



Así, ayer -17 de septiembre del 2020- la fórmula presidencial de Unes quedó conformada por Andrés Arauz para la Presidencia y Carlos Rabascall para la Vicepresidencia, en reemplazo del exmandatario, que fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho.



Ese cambio generó diversas reacciones. Por un lado, juristas han adelantado que no sería posible la inscripción del binomio, pues en elecciones primarias resultó electo Correa y no cumplió con la aceptación personalísima ante el CNE, en Quito.



Rafael Oyarte explicó que solo se pueden reemplazar candidatos si quien, habiéndola aceptado formalmente, al momento de calificársela se encuentra que no cumple requisitos o está inhabilitado. “No se pueden inscribir candidaturas no aceptadas”.



También el docente en derecho, Ismael Quintana, afirmó que el exmandatario “no existe como precandidato”, por lo que cree que no puede ser reemplazado.



Esta visión es rechazada en la lista 1. Enrique Menoscal, director de CD, insiste en que Correa fue inscrito. Por ello, el 18 de septiembre inscribirán al binomio Arauz-Correa y una vez que se rechace la postulación del exmandatario, se procederá a cumplir con el reemplazo en las 48 horas posteriores.



El departamento de Comunicación del CNE aseguró que la institución únicamente se puede pronunciar sobre hechos concretos y que cuando se inicie la etapa de inscripciones será el pleno el que “apegado a la Ley establecerá la calificación o no de candidaturas”.



No obstante, recordó que el artículo 345 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia establece que de producirse el fallecimiento de uno de sus candidatos o candidatas o se encuentra en situación de inhabilidad física grave y permanente, mental o legal comprobada, el Órgano Electoral Central correspondiente reemplazará los candidatos de conformidad con los procedimientos reglados en su normativa interna.



También en el artículo 11.1 se establece que, en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilidad física o mental de un precandidato, validada por el órgano electoral central, los cambios se realizarán conforme los procedimientos establecidos en sus estatutos o regímenes orgánicos, manteniendo el principio de paridad de género.



Carlos Aguinaga, expresidente del TSE, indicó que al correísmo se le abren tren escenarios. El primero es que “puede existir la posibilidad” de que el binomio Arauz-Rabascall quede descalificado una vez que Correa no aceptó su precandidatura de forma personalísima.



“Si le rechazan la candidatura, CD tiene la posibilidad de plantear un recurso subjetivo contencioso electoral para que sea el TCE quien adopte el veredicto legal”.



El segundo escenario, explicó Aguinaga, es que el CNE califique la candidatura, pero que otra organización política la impugne. La tercera, es que puede ser que se califique y ningún grupo la impugne, con lo que ya quedaría en firme.



Mientras tanto, en la agrupación del expresidente Rafael Correa, Fuerza Compromiso Social (FCS), se abrió otro frente: buscarán apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral su eliminación, tras una resolución del Consejo Nacional Electoral.