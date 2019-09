Posgradistas piden una remuneración por su trabajo en hospitales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Respeto al posgradista” fue una de las frases que corearon médicos que siguen una especialidad en el país. Ellos organizaron un plantón pacífico en los exteriores de hospitales y de la Asamblea Nacional para mostrar su inconformidad ante el programa de posgrados en Ecuador.

La mañana de este miércoles 18 de septiembre del 2019, mandiles blancos y carteles se observaron en hospitales como el Pablo Arturo Suárez y en la Asamblea Nacional. Esta vez fueron los médicos posgradistas, que protestaban por la falta de un reconocimiento o salario por sus labores en los hospitales. En estos cumplen con sus horas asistenciales.



En los años de posgrado -explicó Santiago Zuñiga, de la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Posgradistas (SEMP)- no se recibe un monto que ayude a seguir con sus actividades dentro de los hospitales. Esto pese a que cumplen con sus labores como médicos, es decir, atienden a los pacientes, acuden a cirugías y realizan turnos completos.

Posgradistas colgaron sus batas blancas en señal de protesta en hospitales como el Pablo Arturo Suárez. Foto: Cortesía Sociedad Ecuatoriana de Médicos Posgradistas

Zuñiga señaló que los posgradistas no cuentan con salario o con un seguro social pese a que realizan un trabajo igual al de los galenos que trabajan en las casas de salud. “Nuestra labor no es reconocida”, señala.



Desde el 2018, ellos han buscado acercamientos con las autoridades del Ministerio de Salud para lograr un acuerdo y que se reconozca su trabajo. Pero no han tenido suerte, ya que la situación sigue igual.



En las casas de salud -señaló- hay cerca de 3 500 médicos en posgrados. Ellos cumplen con jornadas que alcanzan las 64 horas asistenciales y las 26 académicas, semanales.



Mañana, jueves 19 de septiembre del 2019, los posgradistas esperan realizar un nuevo plantón en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito.



En la Norma Técnica para Unidades Asistenciales Docentes y la Norma Técnica para la Formación en Especializaciones Médicas y Odontológicas se regula la formación de los profesionales de salud en el país. En el artículo 35 de la segunda normativa se “prohíbe de manera taxativa que el residente posgradista, estudiante de posgrado o posgradista trabaje de forma privada durante su proceso de formación”.



Este Diario solicitó datos al Ministerio de Salud sobre la situación de los posgradistas en el país y se espera una respuesta.