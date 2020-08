Posgradistas de carreras médicas convocan a un 'tuitazo' para exigir pago de becas y cumplimiento de Ley Humanitaria

LEA TAMBIÉN

La Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas (Asemp) realizó una convocatoria para un 'tuitazo', la noche de este domingo 16 de agosto del 2020. Su objetivo es exigir a las autoridades sanitarias el pago de los montos correspondientes a sus becas y el cumplimiento de la Ley Humanitaria.

Santiago Zuñiga, presidente de la agrupación, sostuvo que un grupo de becarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) aún no reciben su estipendio por al menos 10 meses. Además, mencionó que “internos rotativos y médicos rurales están impagos”, explicó el viernes 14 de agosto del 2020 en la Comisión de Educación, de la Asamblea Nacional.



Sobre los pagos al personal de salud, el ministro del ramo, Juan Carlos Zevallos, reconoció que existe retraso en la cancelación de los sueldos del personal del sistema sanitario. “Vivimos una situación muy crítica en términos de finanzas. Este momento, hay inclusive y debo reconocer un retraso en el pago de algunos de los servidores públicos en los cuales también se cuenta a personal de salud y esa es una preocupación enorme”, expresó. El funcionario no dio más detalles sobre cómo se realizará el pago de estos haberes.



Zuñiga también resaltó que no se ha dado cumplimiento a lo señalado en la Ley Humanitaria. En esta norma, en la disposición octava, se contempla que “las y los médicos que, durante la emergencia de covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud y red complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales, con el Ministerio Rector de la Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y sus respectivas redes complementarias, por el tiempo que dure sus estudios de posgrado y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones”.



Esto -dijo Zuñiga- no se ha cumplido, por lo que los derechos de los galenos en formación siguen vulnerados.



En el país hay 3 500 posgradistas: 1 800 son becados y 1700 autofinanciados, según datos proporcionados por esta agrupación.