Médicos posgradistas presentan demanda por incumplimiento de Ley de Apoyo Humanitario

La Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas (Asemp) presentó una demanda de garantía jurisdiccional por incumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en referencia a la situación de los galenos en formación, este jueves 10 de diciembre del 2020 ante la Corte Constitucional.

La medida es en contra del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); específicamente a las áreas de normatización y talento humano. “Los posgradistas han dejado sus documentos en estos departamentos. Sin embargo, allí no se realiza ningún trámite; no permiten que la ley se cumpla”, explicó Santiago Zúñiga, presidente de Asemp.



El dirigente recordó que en octubre se firmó un acuerdo con autoridades del Gobierno Nacional: la anterior Ministra de Gobierno y el actual titular de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos. “En este se establece el cumplimiento de la ley y su Reglamento. Se contempló que los contratos debían firmarse desde octubre, pero recién se lo hizo en noviembre, por lo cual hubo retrasos y más inconvenientes”.



Las personas que no han sido tomadas en cuenta -relata Zúñiga- han ido a reclamar ante estos entes. Sin embargo, no han dado trámite a sus pedidos, en especial, a los becarios. “Quienes decidieron cambiar a la modalidad de firma de contrato les han respondido que deben hacer los reclamos ante la entidad que les entregó la beca (universidades, por ejemplo)”.



A ellos se suman los posgradistas autofinanciados, es decir quienes pagan con sus medios por sus estudios. “Solo el 50% (500 de los 1 000 registrados) han suscrito sus contratos con el MSP. Pero, los 700 vinculados al IESS no han firmado ningún documento”.



Sobre el tema, el miércoles 9 de diciembre del 2020, Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, sostuvo que han mantenido reuniones con gremios sanitarios y autoridades. “Son casi 4 000 espacios de médicos a los que se debe entregar sus partidas. Hay que entender que el proceso en el IESS ha venido bien. No es que uno chasquea los dedos, tenemos que seguir con lo que dice la Ley".



Wated añadió: "debemos identificar quién trabajó y no durante la pandemia, ya que la Ley fue hecha en ese sentido. Eso se ha trabajado con las asociaciones médicos y sindicatos. Esto va a costarle al IESS y traerá un impacto económico fuerte; afectará al fondo de salud, pero es la ley y hay que cumplirla”. Se espera terminar con los contratos el próximo año.



Otro de los problemas -detalla Zúñiga- es que los becarios no tienen hospitales para realizar la devengación. “Todo posgradista becario debe devengar sus años de estudio, pero a quienes concluyeron este y el año pasado aún no les han asignado un lugar”.



El representante de Asemp señaló que con esta medida se espera que se cumpla de forma inmediata con la norma. “Su ejecución debió llevarse a cabo en julio y hasta ahora no vemos resultados”.



En la disposición octava se contempla que “las y los médicos que, durante la emergencia de covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud y red complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales, con el Ministerio Rector de la Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y sus respectivas redes complementarias, por el tiempo que dure sus estudios de posgrado y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones”.