Pabón se posesionó, ofrece el puerto seco de Pichincha y critica a Moreno

Paola Pabón y Alessandro Tonello, prefecta y viceprefecto de Pichincha se posesionaron la tarde de este martes 14 de mayo del 2019, en sus cargos, como nuevas autoridades de la provincia.

El acto se realizó en la Ciudad Mitad del Mundo, en el norte de Quito. Allí se montó una tarima con pantallas y se colocaron sillas para la asistencia de los invitados entre los cuales estuvieron autoridades locales y asambleístas correístas como Gabriela Rivadeneira, Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga. También asistió la excandidata a la Alcaldía de Quito, Luisa Maldonado.



El director Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Enrique Sola, fue el encargado de entregar las credenciales a ambas autoridades. Hay que recordar que la mañana de ayer lunes 13 de mayo, Pabón no asistió al evento protocolar en el Itchimbía para la entrega de las credenciales a los ganadores de Pichincha por parte del CNE.



En su discurso expuso varias de las propuestas hechas en campaña. Dijo que su obra más importante, aunque no la termine en su periodo, será el Puerto Seco de Pichincha con su parque industrial.



También habló de que la necesidad más apremiante es solucionar el problema de riego en la Pichincha. "En la provincia hay 45 000 hectáreas sin acceso a riego. Esa será nuestra prioridad". Delegó ese trabajo al viceprefecto Tonello.



Para Pabón, otra tarea urgente también es el apoyo a los productores de lácteos de la provincia. Dijo que los ocho cantones producen lácteos y se debe trabajar en crear la marca Pichincha para esa producción.



Por su parte, el viceprefecto Tonello mencionó que hay que pasar de la sola producción a la exportación de productos como la pitajaya. Para esto propuso dar un salto con el uso de la técnica y la tecnología en la provincia.



Los ataques al Gobierno central estuvieron a cargo de Pabón. Criticó las políticas de Lenín Moreno, sobre todo en lo que tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



También se pronunció en contra de lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t). Criticó que los consejeros electos el pasado 24 de marzo, aún no cuenten con las credenciales para su posesión.



Otro tema que abordó es la lucha en contra de la violencia contra la mujer. Planteó trabajar para declarar a Pichincha como una provincia libre de violencia de género.



Terminó su intervención al recordar y agradecer al representante del movimiento, el expresidente Rafael Correa.