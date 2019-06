La ceremonia de posesión de Paola Pabón en la Mitad del Mundo costó más de USD 90 000; se contrató un día antes, por régimen especial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El contrato fue suscrito el 13 de mayo del 2019, un día antes de la asunción de Paola Pabón como prefecta de Pichincha, y contempla desde la producción de videos entre el 1 y el 14 de mayo del mismo año hasta la atención para los invitados a la ceremonia de posesión en la Mitad del Mundo, en el norte de Quito.

El despliegue de carpas, tarima, dos gigantes pantallas LED, sillas forradas, arreglos ornamentales, amplificación, iluminación, arcos con telas de colores, cámaras, dron se conoció a través de un video difundido por la propia Paola Pabón la noche después de la celebración.



¿Cómo se cubrieron los gastos?

En el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE) consta un registro de uso de fondos del Estado por USD 80 900, el 13 de mayo del 2019, para la “realización y producción del evento para la difusión del plan de gobierno 2019-2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha”.



El contrato es el número 106-DGCP-2019 y se suscribió por Régimen Especial. Eso significa que no hubo concurso, sino que hubo un “oferente invitado”.



El Informe de Evaluación de Ofertas en la Prefectura suscrito el 13 de mayo del 2019 recomendó “la calificación del oferente Víctor Hugo Guarderas Morocho”.



El mismo 13 de mayo se firmó en el Gobierno de Pichincha el Acta de Calificación RE-GADPP-19-2019 que recomendó “la adjudicación de este proceso al oferente Víctor Hugo Guarderas Morocho”.



Finalmente, ese 13 de mayo, se firmó el contrato entre Vanessa Veintimilla, directora de Gestión de Compras Públicas del Gobierno de Pichincha, y Víctor Hugo Guarderas Morocho, el contratista elegido.

Según el portal de Contratación Pública, todos los pasos contractuales fueron registrados por la Prefectura en dos horas, entre las 08:00 (publicación del proceso) y las 10:00 (adjudicación) del lunes 13 de mayo del 2019.



El Observatorio de Gasto Público refiere que el proveedor fue invitado el 10 de mayo, tres días antes de que el proceso fuera publicado en el portal del SOCE, y que para la posesión se encargaron 3 000 invitaciones.



La ceremonia de posesión de Paola Pabón tuvo lugar la tarde del martes 14 de mayo del 2019. En un reporte de televisión se mostró una carpa con meseros y botellas de licor: 200 de vino, 20 de champán. 29 días después, la Prefecta reconoció que ese “licor” -sin especificar la cantidad ni el tipo de bebidas que se consumieron ese día- no se adquirió a través del sistema de compras públicas.



Lo dijo el miércoles 12 de junio del 2019, al finalizar un encuentro con la prensa, donde Pabón anunció en términos generales la situación financiera del Gobierno Provincial de Pichincha, que ahora lidera.



“En esa contratación no consta el rubro de licor porque no está permitido en contratación pública. Eso fue financiado de manera directa y contratado de manera individual y no van a encontrar ese rubro en la contratación”, respondió Pabón a la interrogante de si la administración anterior asumió los gastos de ese acto.



Aunque en el SOCE consta un contrato por USD 80 900, la Prefectura de Pichincha pagó USD 90 608. Así consta en la factura (sin fecha) a favor de Sevica, el nombre comercial usado por Víctor Hugo Guarderas Morocho, donde se incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA): USD 9 708.



En el contrato reza que “el pago se realizará el 100% contra entrega de los servicios, previa la entrega de la factura y el Acta de Entrega Recepción Definitiva e Informe del Administrador del contrato”.



El Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva número 014-DCI-2019 se suscribió el 17 de mayo del 2019. Allí consta la firma de la administradora del contrato, Divina Champang Cedeño, coordinadora de Diseño Gráfico, Editorial e Imprenta.

En la descripción subida al Sistema Oficial de Contratación Pública se menciona que el exprefecto Gustavo Baroja era la autoridad de la institución pública contratante por Régimen Especial.



“En efecto, fue una contratación de la administración anterior, yo la asumí en la posesión”, dijo Paola Pabón. “Si encontraran alguna irregularidad en esa contratación les pediría que me hagan saber”, enfatizó la Prefecta de Pichincha.



La ceremonia de posesión fue al pie del imponente monumento a la Mitad del Mundo. En el contrato consta que para el evento de socialización del plan de gobierno provincial de Pichincha 2019-2023 el proveedor debía presentar una propuesta creativa donde se resalte la identidad cultural y la riqueza natural de la provincia.



Asimismo, el contratista se comprometió a exponer el plan de gobierno a todo el público presente utilizando medios tecnológicos de audio y video. Así como a brindar el servicio de atención a los invitados, en un ambiente donde incluya música ambiental y espacio para la exposición de los ocho cantones.



A la ceremonia de posesión asistieron simpatizantes de Compromiso Social, el movimiento con el que ganó las elecciones seccionales en Pichincha, y excolaboradores del gobierno de Rafael Correa. Paola Pabón lucia vestido amarillo, frente a un atril de cristal. En la tarima, con pantallas LED de fondo y telepromter, la flamante Prefecta anunciaba que esa tarde, desde Pichincha, se iniciaba “la recuperación de la Patria”.