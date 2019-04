La posesión del nuevo Arzobispo de Quito será en mayo

LEA TAMBIÉN

La noticia se conoció este viernes 5 de abril del 2019 y los lojanos están contentos. El Papa Francisco designó a monseñor Alfredo Espinoza Mateus, actual obispo de Loja, como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Quito.

El próximo jueves 2 de mayo del 2019, a partir de las 17:00, se cumplirá la eucaristía de Posesión Canónica del Prelado, en la Catedral de Quito. Para este acto religioso asistirán obispos y demás sacerdotes del país.



Alfredo Espinoza nació en Guayaquil en 1958, ciudad donde también realizó sus estudios primarios y secundarios. Hizo dos años de Medicina y luego ingresó a la Congregación Salesiana. Se ordenó como Sacerdote en diciembre de 1988 y está al frente de la Diócesis de Loja desde el 20 de diciembre del 2013.



En este tiempo ha cumplido un importante trabajo, principalmente en la catequización de jóvenes y en la profesión de fe por la imagen de la Virgen de El Cisne. Tras conocerse la noticia, Espinoza escribió en su cuenta de Facebook “Gracias a todos y a cada uno de los que me han hecho llegar sus mensajes de felicitación y sobre todo, sus promesas de oración”.



Fueron decenas de lojanos que le escribieron mensajes de agradecimiento y felicitación. Esta mañana, en rueda de prensa, el obispo Espinoza dijo que el deseo del Papa Francisco es una orden, aunque hubiera preferido seguir en Loja y trabajar acá los 14 años que le quedaban como obispo.



“Pero el Señor me pide, una vez más, levantar las redes e ir y echarla en otros mares más inmenso y hermoso”. También señaló que se va con profundo dolor porque Loja se le metió en la piel y su gente está en su corazón. “Soy un obispo Mariano que ha querido inmensamente a la Virgen del Cisne, que ha caminado y recorrido con ella. Me voy llevando esta Joya de Loja, como me gusta llamarla, dijo el Obispo.