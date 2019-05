Priorizar al peatón, reciclaje y rescatar el Machángara ofrece Jorge Yunda al asumir la Alcaldía de Quito

LEA TAMBIÉN

"Tengo el gusto de ser quiteño por adopción. Nací en Chimborazo, migré a esta gran ciudad acompañando a mis padres. Mis abuelos no tuvieron la posibilidad de entrar a las aulas; no pudieron aprender a leer y escribir. Mis padres alcanzaron esa meta y aprendieron un oficio para poder subsistir. Vengo orgullosamente de un padre zapatero y una madre costurera, que los tengo aquí presentes". Estas fueron las primeras palabras del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, en su primer discurso durante la ceremonia de posesión en el Teatro Sucre, este martes 14 de mayo del 2019.

"La radio fue un bastión para sintonizar a la ciudadanía, para tener contacto directo. Así fui trabajando la relación con los barrios de esta gran ciudad. Soy médico de profesión, la primera generación de mi familia que tuvo la oportunidad de entrar a las aulas universitarias".



Yunda se refirió a la situación de los internos rotativos, después de su encuentro con ellos en las afueras del teatro. "Mi solidaridad con ellos, que quieren perjudicar sus derechos laborales con el pretexto de siempre: que no hay plata. Pero siempre quieren con el más débil justificar el dinero que se despilfarra en otras cosas".



"Tenemos que seguir cambiando el significado de la palabra política. Dicen que gané mi popularidad por la radio. Hoy se termina la popularidad y tenemos que convencer con gestión", mencionó. "No vamos a imponer nada. Vamos a dialogar, a buscar consensos. Vamos a respetar la libertad de expresión".



El Alcalde dijo que durante su administración trabajará para prevenir la violencia de género. "Tenemos que apoyar para que al final de mi periodo podamos dejar la huella de que ya no se va a asesinar a una mujer solamente por ser mujer".



De igual manera, se refirió a los aspectos ambientales que son un reto para la capital. "Tenemos que recuperar el río Machángara y nuestras quebradas. Tenemos que aprender a clasificar nuestros desperdicios. La ciudadanía tiene que también colaborar en esta meta. No más plásticos para Quito. Tenemos que aprender, por lo menos, a separar orgánicos de inorgánicos para manejar mejor los desperdicios de esta ciudad".



El bienestar animal será otro de los ejes de su Alcaldía. "La violencia contra el ser humano comienza con la violencia hacia los animales. El niño que patea una mascota, después pateará a su compañera, a su esposa, a otro ser humano. Vamos a luchar contra el maltrato animal", dijo Yunda quien estuvo acompañado por su perro Zeus en el escenario del Teatro.

Jorge Yunda estuvo acompañado por su perro Zeus, en el escenario del Teatro Sucre, durante la posesión de la Alcaldía de Quito. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



En cuanto a la inclusión de personas con discapacidad y la legalización de barrios, Yunda dijo que sueña "con una ciudad incluyente. Hoy en día, una señora con tacos camina con dificultad por las veredas, peor una persona con silla de ruedas o con una discapacidad. Quiero que al final de mi administración no existan más barrios irregulares o ilegales".



Aseguró también que planea hacer de Quito "una ciudad que priorice al peatón versus los vehículos, transformar también al transporte público".

La ceremonia de posesión comenzó con la entrega de credenciales por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Poco después, el burgomaestre saliente, Mauricio Rodas, le dio el simbólico bastón de mando de la ciudad. Así se realizó oficialmente la investidura del nuevo titular de la Alcaldía. Después de esta ceremonia, fueron posesionados los nuevos miembros del Concejo Metropolitano. El evento concluyó con una foto oficial con el equipo de concejales electos.

La llegada de Jorge Yunda al Teatro Sucre, para el acto de posesión, tuvo inconvenientes. El nuevo Alcalde ingresó al Centro Histórico de Quito a pie, por la calle Guayaquil. Familiares y colaboradores lo acompañaron en su recorrido desde San Blas.



Desde los balcones, los habitantes del sector saludaban y felicitaban a Yunda, a lo largo de la caminata. En el camino, saludó con vecinos y comerciantes, acompañado por sus familiares y miembros de su gabinete. Inclusive, probó su habilidad con uno de los más tradicionales juegos quiteños: el trompo.

Yunda llegó hasta el Teatro Sucre para su posesión como nuevo burgomaestre de la capital, pocos minutos después de las 17:00. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

A pocos metros de la Plaza del Teatro lo esperaba un grupo de estudiantes universitarios que protestaban por el ajuste en el estipendio para internos rotativos. La Policía Nacional intentó dispersar a la multitud con gases lacrimógenos, que afectaron a Jorge Yunda, así como a los miembros de su familia y gabinete.

Los estudiantes de Medicina e internos corearon en la Plaza del Teatro: "fuera, Ministra, fuera", en referencia a Verónica Espinosa, titular del Ministerio de Salud, por el ajuste en el estipendio designado para quienes cursan el año de internado rotativo.



Durante la manifestación, Yunda tuvo que colocarse una mascarilla ante las molestias generadas por los gases lacrimógenos. Los estudiantes de diversos colegios que aguardaban para hacer una calle de honor al nuevo Alcalde debieron ser evacuados del sector. Los incidentes obligaron a apresurar el ingreso del nuevo burgomaestre al Teatro Sucre, sin detenerse en la Plaza del Teatro.

En las inmediaciones de la Plaza del Teatro se registraron incidentes. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El ingreso al Teatro fue accidentado. Guardias municipales debieron cerrar el paso, debido a la aglomeración. En el interior, Yunda, visiblemente afectado por los gases, fue abordado por dirigentes de la asociación de internos rotativos. "Rechazo total cualquier tipo de represión frente a una causa justa que es la del estipendio", dijo el alcalde electo y se comprometió a escuchar las peticiones de los estudiantes.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó a 105 de sus funcionarios en el Centro Histórico, para el operativo especial de movilidad que se realizó en el casco colonial.