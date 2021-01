Se inicia ceremonia de posesión de Joe Biden en el Capitolio

La ceremonia de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, celebrada en el Capitolio de Washington, se inició poco antes de las 11:00 de este miércoles 20 de enero de 2021.

El evento cuenta con la presencia de personajes como el vicepresidente de la administración saliente, Mike Pence, así como el expresidente Barack Obama junto a su esposa Michelle o el senador y ex precandidato a la presidencia Bernie Sanders. El expresidente demócrata Bill Clinton también estuvo en la ceremonia.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, regresa a su oficina después de saludar a los miembros del personal fuera del ala oeste de la Casa Blanca. Foto: EFE



Una orquesta de los Marines recibió a los invitados, en una ceremonia de tamaño reducido y con distanciamiento social entre los presentes, en medio de la pandemia de covid-19.

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michele Obama llegan al Capitolio. Foto: EFE



Pasadas las 11:10, llegó la vicepresidenta electa Kamala Harris. Pocos minutos después, la nieve empezó a cubrir Washington.

Elizabeth Warren (izq.), Bernie Sanders (der) (Vermont) y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (centro), se ven antes de la inauguración. Foto: EFE



Biden y Harris llegaron al Congreso escoltados por autos de policía en dos vehículos negros y acudieron acompañados de sus esposos, Jill y Doug, respectivamente.

El expresidente estadounidense Bill Clinton (izq.) y la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton (der.) llegan a la ceremonia inaugural. Foto: EFE



Los cuatro se detuvieron por un momento para hablar con algunos congresistas, como la senadora por Minesota Amy Klobuchar, y subieron juntos la escalinata del Capitolio para saludar a los presentes desde la parte de arriba.



Amenaza de bomba en el Tribunal Supremo



Casi al mismo tiempo, una portavoz del Tribunal Supremo de EE.UU. informó en un comunicado que el edificio, que se encuentra enfrente del Congreso, había recibido una amenaza de bomba, por lo que se procedió a inspeccionar las instalaciones y se decidió que no hacía falta desalojarlas.



La ciudad está en máxima alerta desde que el pasado 6 de enero cientos de seguidores radicales del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, asaltaran el Capitolio, un suceso que conmocionó al país y que arrebató la vida a cinco personas, incluido un policía.



Uno de los policías del Capitolio que intentó contener a los asaltantes, el afroamericano Eugene Goodman, se encargará de escoltar a Harris, que hoy se convertirá en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera persona de procedencia asiática en asumir la Vicepresidencia de EE.UU.



Una carta para Biden



Rompiendo con la tradición, Trump no asistirá hoy a la ceremonia de investidura de su sucesor y ya puso rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).



El mandatario saliente, sin embargo, sí ha dejado en el Despacho Oval de la Casa Blanca una carta a su sucesor, tal y como manda la tradición, de acuerdo con la cadena Fox, que no detalló el contenido de la misiva.



Con la salida de Trump de la Casa Blanca, concluyen cuatro años turbulentos marcados por la polémica en los que pasará a la historia como el primer presidente de EE.UU .al que se le han abierto dos procesos de enjuiciamiento político, el segundo de los cuales está aún pendiente de ventilarse en el Senado.



Trump aterriza en Palm Beach poco antes de la juramentación



El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, llegó este miércoles a Palm Beach (sureste de Florida), antes de la asunción presidencial de Joe Biden en Washington, a bordo del avión Air Force One procedente de la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington.



A lo largo de la carretera que conduce desde West Pam Beach, donde está el aeropuerto, hasta Mar-a-Lago centenares de seguidores de Trump se han concentrado para darle la bienvenida con banderas, carteles y camisetas y gorras con los colores de la bandera de EE.UU.