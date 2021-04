Portugal experimenta sin alboroto su paulatino desconfinamiento por el covid-19

Algunas filas ante las tiendas de ropa y calma general. Así experimentan este lunes 19 de abril del 2021 los portugueses el inicio de la tercera fase de la desescalada, que amplía aperturas del comercio y reabre gran parte del ocio, como cines, teatros y salas de espectáculos.



El país, de diez millones de habitantes, da este lunes un paso más en su plan de desescalada, que consta de cuatro fases que reabren progresivamente la actividad de los portugueses, obligados a confinarse el 15 de enero ante el descontrol de la tercera ola de coronavirus.



La etapa que hoy comienza, la tercera, contrasta con las explosiones sociales de las dos anteriores -en la primera con la vuelta de niños de hasta nueve años a clase, en la segunda con la recuperación de las terrazas de restaurantes-, al ser recibida con tranquilidad, apenas con colas en tiendas de ropa.

El distanciamiento social sigue vigente en el desconfinamiento. Foto: EFE

Son uno de los principales cambios en un día en que vuelven a clase mayores de 15 años y universitarios y reabren tiendas de más de 200 metros cuadrados y centros comerciales, así como cines, teatros y salas de espectáculos. También se permiten bodas y bautizos con limite de aforo del 25 %. Nuevas satisfacciones que vienen sin alborotos.



"Es la primera vez que voy a entrar en una tienda para buscar un artículo. Solo iría a una tienda si hubiese alguna cosa que no pudiese comprar online. No tengo realmente una necesidad ni una voluntad de comprar en las tiendas", comentaba a Efe Carolina, una portuguesa que volvía a las grandes tiendas en Lisboa.



Mayores de 15 años a clase, desayuno en pastelería



El primero de los cambios se notaba a primera hora, con el regreso presencial a las aulas de cerca de 300 000 alumnos de secundaria de más de 15 años.



La educación ya está a pleno funcionamiento normal en Portugal, donde también pueden ya volver los universitarios, aunque la mayoría de universidades continúa con un sistema mixto y divide a los alumnos por turnos para evitar riesgos, como han explicado en la Universidad de Coimbra.

El uso de la mascarilla no está exento en el regreso a clases. Foto: EFE

También la hostelería ve ampliada su actuación, y a partir de hoy cafeterías, pastelerías y restaurantes pueden atender a clientes no solo en terrazas, también en su interior, lo que ha permitido el regreso al trabajo de muchos locales que no podían disponer de mesas fuera.



Las temperaturas primaverales, sin embargo, acababan haciendo que muchos optaran este lunes laboral por apurar el café en terrazas.



"Con las nuevas medidas va a ser todo mucho mejor. Hoy ha habido poco, de momento dos clientes, pero esperamos que haya más con las medidas de seguridad. Tenemos medidas de distanciamiento, tenemos una mesa sí y una mesa no. También tenemos que desinfectar las mesas", explicaba a Efe uno de los camareros de la famosa cafetería A Brasileira.



Cines adelantan estrenos, teatros con entradas agotadas



Cines, teatros y salas de espectáculos vuelven también hoy al trabajo tratando de aprovechar lo máximo posible el tiempo. Por ello, las salas de cine, que habitualmente reservan estrenos para los jueves, proyectan desde hoy sus mejores apuestas, como 'Nomadland', una de las favoritas para los óscar.



También hay gran expectación en el teatro, con el apoyo cerrado del público, como es el caso del Dona Maria II, que recupera 'Catarina y la belleza de matar fascistas', con entradas agotadas para sus próximas siete representaciones.

Desde que empezó la pandemia, el país acumula 16 945 fallecidos y 831 001 infecciones detectadas. Foto: EFE

Diez municipios se quedan atrás



Estos avances no se aplican a diez de los 308 municipios de Portugal, que por su incidencia deberán mantener las aperturas acometidas hasta la fecha o incluso retroceder.



Así, seis municipios que superan una incidencia de 120 casos por 100 000 habitantes durante un mes mantendrán las reglas vigentes antes de este lunes: apenas abierto pequeño comercio, gimnasios, museos, peluquerías, y restaurantes atienden solo en terrazas.



Otros cuatro municipios retroceden a la fase anterior, la primera, por superar los 240 casos por 100 000 habitantes. En estas zonas los comercios y restaurantes estarán cerrados -con entrega a domicilio o venta de café en la puerta- con solo peluquerías y librerías abiertas.



Portugal mantiene el estado de emergencia -el nivel de alerta más elevado del país- que prorrogará al menos hasta el 30 de abril, y con la frontera terrestre con España cerrada, por el momento, hasta el 1 de mayo.

Desde que empezó la pandemia, el país acumula 16 945 fallecidos y 831 001 infecciones detectadas.