Portoviejo endurece controles de restricción vehicular en 10 puntos 

Este 19 de marzo del 2020, en Portoviejo, Manabí, se registraron ocho detenciones vehiculares por circular con vehículos cuyos últimos dígitos de la placa son impares. Esta medida es parte de las medidas implementadas en el país por el estado de excepción para prevenir el contagios por el coronavirus.

El Municipio de Portoviejo informó – a través de un comunicado de prensa – que desde este 19 de marzo se implementó el Plan Centinela, en el que se restringe totalmente el ingreso y salida de vehículos, a excepción de las emergencias médicas o casos de salud que no puedan postergarse y el abastecimiento de alimentos, combustible o medicinas.



Patricio Vélez, director cantonal de Desarrollo Territorial del Municipio, señaló que desde la mañana de este 19 de marzo el control es más riguroso en los 10 puntos de acceso al cantón. “El dispositivo de control en el acceso de la avenida Metropolitana es el de mayor resguardo, por los casos de contagios confirmados en Manta. Por este punto los accesos están restringidos con excepciones de salud y alimentos claramente identificados con carros logísticos y no cualquier vehículo, y su respectivo salvoconducto”.



Velez informó que el control es más exhaustivo a través de grupos vigías por toda la urbe. Esto se realiza con los equipos de control del territorio, y se actuará con quienes se encuentren fuera de sus casas, se procederá con el cierre de locales y actividades no permitidas, o haciendo uso de espacios públicos. “Ayer se cumplió con la fase de difusión, y a partir de hoy se actuará con la aplicación del mandato presidencial”.



También se mantendrá el control de mercados y centros de abastos, para garantizar el expendio de víveres.