Portoviejo aumentará los controles para evitar contagios de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Portoviejo, Manabí, la curva epidemiológica por el covid-19 continúa en ascenso. En lo que va de julio de 2020 se han registrado 433 casos positivos, para un total de 1701 desde marzo hasta el 23 de julio.

En junio la situación era diferente. Los contagios y las muertes habían disminuido en un 41% en comparación con abril y mayo.



Freddy Saldarriaga, director de Desarrollo Social del Municipio, señaló que las cifras de junio son el resultado de varios trabajos que ha realizado el Cabildo, como la instalación de puestos médicos comunitarios y la militarización de las parroquias donde se registraban aglomeraciones.



También a la elaboración de 2 300 encuestas para encontrar zonas propensas a la propagación del covid-19. Junto a esas encuestas también se hicieron pruebas para detectar el virus en las personas. “Influyó mucho que hasta mediados de junio se mantuvo el semáforo amarillo”.



El vicealcalde, Erwin Valdivieso, señaló - durante una rueda de prensa- que la situación en julio es diferente porque se mantuvo el amarillo y la ciudadanía se relajó y ha dejado de cumplir con los protocolos básicos de bioseguridad como el distanciamiento social y el lavado de manos.



De hecho, en los primeros 15 días de julio se registraron nuevos brotes en sectores como las parroquias Picoazá, San Pablo, Andrés de Vera y Simón Bolívar. También aglomeraciones en la playa de Crucita.



Rodrigo Mendoza vive y trabaja como comerciante en Andrés de Vera. Él aseguró que si se han registrado aglomeraciones en la zona comercial de parroquia. “Tener la mascarilla puesta en un sol fuerte como el de Manabí es un sacrificio, pero debemos hacerlo... Cuando un cliente se acerca sin mascarilla no lo atiendo, aunque ellos digan que no pasa nada”.



Según el Municipio se han reforzado las medidas de control policial, militar y de tránsito en esos poblados. También se han realizado cercos epidemiológicos y se han abastecido los dispensarios médicos. “Se espera que impere la conciencia ciudadana, para no tener que aplicar sanciones. Nos cuidamos o nos morimos”, dijo Valdivieso.



En los informes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal consta que hasta el 19 de julio ya se han reportado 115 muertes. Mientras que el mes pasado hubo 148.



Valdivieso aseguró que con esos informes, el COE cantonal ha solicitado al COE provincial un ajuste sobre movilidad y el toque de queda. Uno de los pedidos es que el domingo se restringa la circulación vehicular y que disminuya el aforo laboral del 30% al 25% en las instituciones públicas y privadas. Ese pedido se hizo la semana anterior, pero aún no ha sido respondido.



A esa solicitud también se adjuntó un estudio técnico, realizado entre abril y junio, en el que consta que el 70% de la población aún está expuesta a contagiarse de covid-19. Mientras que el 5% aún tiene el virus y el 25% restante ya se recuperó.



Saldarriaga afirmó que las cifras del Ministerio de Salud son un subregistro porque no hay pruebas suficientes para testear a la población. Portoviejo es el cantón manabita con más habitantes (320 000) y también el que más contagios ha registrado desde que se inició la pandemia. “En el cantón se tiene un registro técnico de que aproximadamente hay 13 000 casos activos de covid-19, que están moviéndose en el cantón y que podrían ocasionar más contagios”.



El alcalde Agustín Casanova aseguró que el cantón continuará en semáforo amarillo. Aún no hay condiciones para pasar a verde, debido a que los tres hospitales del cantón tienen copadas las camas de cuidados intensivos. E incluso, de las 52 camas que se han instalado en el hospital de Especialidades para tratar a pacientes con covid-19, solo quedan libres 11.