En Portoviejo se promueven iniciativas para reactivar el comercio

Desde este viernes 24 de abril del 2020, Portoviejo, en Manabí, impulsa un proyecto para que los comerciantes retomen sus actividades. Se trata de la ‘La carreta a tu barrio’.

Un grupo de 40 comerciantes vende verduras y legumbres en unos triciclos enumerados por el Municipio de Portoviejo. Los tricicleros cuentan con trajes y mascarillas de bioseguridad para prevenir contagios por el covid -19.



Además cada día se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial. Ellos tendrán rutas establecidas y solo podrán circular por las parroquias Picoazá, Andrés de Vera, 18 de Octubre y 12 de Marzo.



Los horarios de atención serán de 06:00 a 13:00, para respetar el toque de queda por la emergencia sanitaria que rige en Ecuador, de 14:00 a 05:00.



Según el Municipio, los horarios se modificarán de acuerdo con las decisiones del COE Nacional sobre la restricción de movilidad por provincias.

Los comerciantes deben cumplir con todas las normas de bioseguridad. Foto: Cortesía del Municipio de Portoviejo.



Las carretas están enumeradas y se clasificaron por colores para que los clientes denuncien si los comerciantes no cumplieron con los protocolos de seguridad o que los precios de los productos son excesivos. Las denuncias se recibirán en la aplicación móvil 111. Además, agentes policiales harán rondas por esos sectores para precautelar la seguridad de los clientes y de los comerciantes.



Byron Joza, subdirector de Servicios Públicos del Municipio, afirmó que ‘La carreta a tu barrio’ es un proyecto piloto, que busca evitar que las personas salgan de sus barrios para adquirir alimentos. Eso debido a que hay personas que no tienen vehículos y deben caminar hasta el centro de la ciudad por víveres y en ese trayecto podría contagiarse del covid-19.



Carmen Zambrano tiene esa dificultad. Su vivienda está ubicada a unos 30 minutos del mercado central de Portoviejo. Ella afirmó que el servicio de transporte como los taxis solo trasladan pasajeros en emergencia. “Nos puedo comprar mucho porque luego no puedo cargar tanto peso mientras camino de regreso. Los vecinos son solidarios y hacen las compras por mí. Pero es mejor si pasan por la casa con productos frescos”.



Según el Municipio ese proyecto piloto no es el único. Desde el 31 de marzo del 2020 iniciaron con un plan de reactivación para los restaurantes y cafeterías de la ciudad. El Municipio levantó una base de datos de los negocios que venden alimentos y medicamentos que están dispuestos a brindar el servicio a domicilio de forma independiente o a través de la aplicación ‘Para llevar’.



Fabián Santana, director cantonal de Desarrollo Económico, informó que se tiene mapeado 241 establecimientos activos, y desde el 30 de marzo hasta el 24 de abril del 2020 se han recaudado USD 214 688,20 en ventas.



La aplicación ‘Para llevar’ empezó a funcionar desde el 10 de abril y ya cuenta con 75 establecimientos, 3 000 usuarios registrados y con USD 2 855,17 en ventas.