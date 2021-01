El portal del SRI genera multas pese a la ampliación de plazo para las declaraciones

El sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI) continuó con problemas de funcionamiento este miércoles 20 de enero del 2020, reportaron los contribuyentes.

La plataforma tiene intermitencias desde el pasado 16 de enero del 2020. Ante las fallas técnicas, la autoridad tributaria decidió extender los plazos para las declaraciones de impuestos que vencían entre el 16 de enero y el 22 de enero del 2020.



Pese a que se difundió un nuevo calendario, hay quejas de contribuyentes, porque en el sistema en línea del SRI se están generando multas.



Hay clientes que, pese a las intermitencias de la plataforma del SRI lograron hacer sus declaraciones de impuestos, pero con retraso.



Es el caso de Henry Taco, quien intentó hacer la declaración mensual del IVA varias veces entre el 16 y 17 de enero, antes de que venza su plazo, pero no lo logró, porque el sistema del SRI no funcionaba.



“El 19 de enero ya pude realizar mi tributación, sin embargo, en la declaración se me generó una multa”, contó.



A través de redes sociales, Taco ha consultado a la autoridad tributaria cómo proceder para que no le debiten el dinero de su cuenta, pero no ha obtenido respuesta.



Este Diario consultó al SRI qué acciones tomarán para solucionar estos problemas, pero no se ha recibido una respuesta.

Byron Chiluisa cuenta que cuando logró llenar sus declaraciones en el portal, ya se le generaban multas, por ello, prefirió no culminar y dejar en espera el proceso.



“Voy a esperar a que en el sistema se actualicen las fechas. He visto comentarios que dicen que debemos pagar la multa y después esperar que nos devuelvan, pero quizás el SRI no devuelve”, dijo.



Gabriela Céspedes, asesora tributaria, cuenta que desde que el sitio web comenzó a reportar problemas, ha tenido que esperar hasta la noche, pasadas las 20:00 y la madrugada, para hacer los trámites, pues en esos horarios la plataforma funciona mejor. Haciendo ese esfuerzo, sus clientes han podido tributar a tiempo, sin pagar multa, cuenta. “Está complicado todavía declarar, hoy la página entre las 10:30 y las 12:00 la página no se abría, rebotaba, pero hay que intentar varias veces y esperar hasta lograrlo”, añade.



Carlos Falconí, asesor tributario, en cambio, optó por esperar hasta que el SRI haga las actualizaciones en el sistema, conforme al nuevo calendario, y así no tener que pagar multa o esperar el reembolso. "Como vi que el SRI extendió el plazo para las obligaciones que vencían el 22 de enero, supongo que ellos estiman que hasta el 22 habrá problemas en la página, creo que esperaremos hasta esa fecha", contó.