Un porcentaje de pacientes no logró llegar a sus citas en hospitales, de Quito

Tras la paralización del servicio de transporte, grupos de personas no alcanzaron a llegar a las citas médicas programadas para ayer, jueves 3 de octubre del 2019, en los diferentes hospitales de la capital. Por lo que en las casas de salud ya se brindan todas las facilidades para dar nuevas fechas de atención.

En Solca, núcleo Quito, se ha atendido con normalidad, pero hubo pacientes que no lograron asistir a sus chequeos médicos. “En este momento estamos reagendado las citas y viendo la manera en la que podemos asignar turnos lo antes posible, pero es difícil”, se informó en esta casa de salud, en la que se realizan 300 atenciones diarias, en consulta externa. Aquí se recibe a pacientes oncológicos.



Ayer, por ejemplo, cerca del 9% (27 personas) no asistieron a sus citas médicas. La mayoría de los afectados ya tenía exámenes, tratamientos y otros procedimientos programados. Pese a ello ya se les ha asignado un turno para otro día.



En el hospital se reconoció que se planifican las atenciones con meses de anticipación, por lo que estas situaciones “trastocan toda la organización”. Ante ello se evaluará cada caso y se verá la disponibilidad en los diferentes servicios. El objetivo: mantener la atención a todos los pacientes de la casa de salud.

Poca afluencia de personas en Solca, núcleo Quito, este viernes 4 de octubre del 2019. Cortesía: Solca

En otros establecimientos como el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Seguro Social, se vivió una situación similar, ya que se atendió con normalidad, pero el ausentismo llegó al 29%, explicó Roberto Carlos Ponce. Él es galeno y coordinador General de Control de Calidad.



Ayer, jueves 3 de octubre, estaban agendadas citas de 2 524 personas, en consulta externa. De ellas se atendieron 1 795 pacientes; el resto 729 no llegaron a sus citas. “71% de personas sí asistieron y 29% no lo hicieron”.



Ponce solicita a los pacientes que se acerquen al hospital para que les den nuevos turnos. “Hay que tomar en cuenta que las citas están agendadas desde hace tres meses, por lo que se pide a otros afiliados que no vayan a asistir que llamen y cancelen el chequeo, para así acomodar a las personas que no lograron venir”.



Con respecto a las especialidades más demandadas como pediatría o endocrinología, Ponce explica que se hará una ampliación en la agenda de los médicos, para atender a todos los pacientes. “Los doctores tienen agendas saturadas pero haremos lo posible para que las fechas de las nuevas citas no superen los tres meses”.



Sobre las cirugías programadas, Ponce señala que se cumplieron con normalidad, ya que los pacientes estaban hospitalizados dentro de la casa de salud.



Hasta las 10:48 de este viernes 4 de octubre del 2019, segundo día de paralización del transporte, se registran 521 pacientes atendidos y 457 que no han llegado a sus citas médicas en el HCAM.



En el Hospital Eugenio Espejo también se puso nuevas fechas a varios turnos. Se organizará citas para los pacientes de otras provincias y de Quito que no lograron asistir a sus chequeos.



Ayer también se registraron actos de violencia contra ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana. En un primer balance, el organismo explicó que cuatro de estos vehículos fueron atacados por manifestantes; dos resultaron con los vidrios rotos; y hubo un voluntario herido. La persona está fuera de peligro.



Además, ayer, por el paro, hubo una mayor atención y movilización de recursos de este organismo. Catorce ambulancias prestaron sus servicios. En un día normal suelen trabajar ocho. 69 especialistas de atención prehospitalaria, telecomunicaciones y acceso seguro estuvieron activos; nueve personas atendieron en la sala situacional, para coordinar el trabajo operativo.



En materia de atenciones, 17 personas fueron transportadas a casas de salud y se cubrió las zonas de Calderón, Carapungo y el Centro Histórico de Quito.