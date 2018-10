Pompeo pide a Panamá y al Región tener los 'ojos muy abiertos' ante inversiones de China

LEA TAMBIÉN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, volvió hoy, jueves 18 de octubre, a lanzar críticas a China y alertó a Panamá y a los países de la región a que tengan los "ojos muy abiertos" ante las inversiones del gigante asiático para que no acaben perjudicando sus economías y a la población.

En una entrevista con el canal de televisión local TVN, Pompeo dijo que EE.UU. quiere cosas positivas para Panamá y la región, pero quiere asegurarse "de que cuando los países realicen inversiones (con otros países), entre ellos China, lo hagan de un modo que sea consistente con leyes internacionales que sean positivas para el pueblo panameño".



Añadió que han visto instancias en que ha sido así, pero que en algunas ocasiones "China no se ha comportado acorde".



"Queremos asegurarnos de que todos tengan los ojos muy abiertos con respecto a las relaciones de China en este país y en la Región", agregó.



Pompeo explicó que la advertencia acerca de abrir bien los ojos viene de que "en algunas partes del mundo China ha invertido y ha dejado a los países en una peor situación y esto jamás debería ocurrir".



Por ello, insistió en que cada vez que hay inversión proveniente del extranjero debe ser algo provechoso para el inversionista, pero asimismo debe ser positivo para el país que recibe esa inversión.



"Debemos asegurarnos de que en donde China decide invertir lo haga de manera que beneficie a la población del país, donde se realiza esa inversión", manifestó.



El pasado 7 de septiembre Estados Unidos llamó a consultas a la encargada de negocios Roxanne Cabral, por los nexos entablados hace más de un año entre Panamá y China, que es el principal proveedor de la panameña Zona Libre de Colón (ZCL), la mayor del continente, y el segundo usuario del Canal interoceánico.



Panamá y China han suscrito en el último año cerca de una treintena de acuerdos de cooperación, entre ellos uno para el estudio de factibilidad de un tren bala entre la capital panameña y la frontera con Costa Rica, con coste de cerca de 5.000 millones de dólares, y ahora negocian un tratado de libre comercio (TLC).



Además de Cabral, fueron llamados a consultas por el Gobierno de Donald Trump las embajadoras en República Dominicana, Robin Bernstein, y en El Salvador, Jean Manes, países que establecieron relaciones diplomáticas con China en mayo y agosto pasado, respectivamente.



Panamá, El Salvador y República Dominicana son miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al que también pertenece Costa Rica, primer país de la región en establecer nexos con China, en 2007.



Pompeo llegó este jueves 19 a Panamá en un vuelo privado y tuvo una reunión breve en la tarde en el Palacio las Garzas, sede de la Presidencia, con el presidente del país, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.



En la entrevista con TVN, el secretario de Estado habló también del buen estado de las relaciones con Panamá y del "fantástico trabajo en equipo" y del esfuerzo antinarcóticos que realizan en conjunto ambos países.



"Trabajamos de manera cercana en tantos asuntos que tienen valor para el pueblo estadounidense y el panameño. Debo decir que nuestras relaciones están en un excelente estado, espero que como resultado de hoy sea incluso mejor", afirmó.



Pompeo aseguró que de momento no hay "nada en particular" en cuanto a un posible cambio en las relaciones entre ambos países.



"Nada en particular, tenemos una relación muy buena actualmente, esperamos seguir beneficiándonos de la buena fe del pueblo panameño, y asimismo esperamos que Panamá se siga beneficiando de la buena fe del pueblo estadounidense", apuntó.



Luego de su reunión con Varela, Pompeo viajó a México, donde será recibido el viernes por el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y su canciller, Luis Videgaray, a quienes pretende expresar el compromiso estadounidense en materia de seguridad e inmigración, tanto con la actual Administración como con la del futuro presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.