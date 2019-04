Pompeo dice que Maduro estaba listo para dejar Venezuela y Rusia lo impidió

LEA TAMBIÉN

El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, aseguró este martes 30 de abril del 2019 que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba listo para abandonar el país "esta mañana", pero recibió indicaciones de Rusia de que debía permanecer ahí.

"Él tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, según entendemos, y los rusos indicaron que debería quedarse", declaró Pompeo a la cadena de televisión estadounidense CNN.



Según el jefe de la diplomacia, el mandatario chavista "se dirigía a La Habana (...) Maduro entiende lo que pasará si sube a ese avión", subrayó Pompeo, que puntualizó que el jefe de Estado venezolano, que no es reconocido por Washington, conoce las "expectativas" de la Administración del presidente Donald Trump.



En sus declaraciones a la CNN, Pompeó deslizó que, tras seguir los acontecimientos del día, "hace mucho que nadie ve a Maduro".



Horas antes, Nicolás Maduro aseguró este martes que cuenta con la "total lealtad" de los jefes militares de Venezuela, en vista del levantamiento encabezado en Caracas por el líder opositor Juan Guaidó junto a un grupo de uniformados del ejército.



Pero a diferencia del presidente de la Asamblea Constituyente chavista Diosdado Cabello, Maduro no ha aparecido en una plaza pública hasta las 18:29 (17:29 de Ecuador), sino solo a través de su cuenta de Twitter.



"¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las (Red de Defensa Integral) REDI y (Zona de Defensa Integral) ZODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria", escribió Maduro este martes en la red social Twitter, luego de horas de silencio.

Diosdado Cabello fue uno de los pocos líderes del chavismo que apareció este 30 de abril del 2019, durante un llamado de Juan Guaidó a los militares para desconocer a Nicolás Maduro. Foto: EFE



El líder opositor Henrique Capriles, excandidato presidencial de Venezuela, dijo que Maduro se encuentra "atrincherado" en el Palacio de Miraflores de Caracas. Mientras que el general (R) Hebert García Plaza, exministro del Poder Popular para la Alimentación del Gobierno Bolivariano de Venezuela en 2014, aseguró que militares blindan al ahora máximo líder del chavismo.



Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, anunció la madrugada de este martes que "la familia militar de una vez dio el paso" para unirse a él y conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que el gobernante Nicolás Maduro hace del Gobierno.



Esto ocurrió en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota), donde apareció junto al líder opositor Leopoldo López, que fue liberado este martes 30 de abril en Caracas, donde cumplía una pena de casi 14 años de prisión en régimen de arresto domiciliario.



En respuesta a este llamamiento, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, convocó a los simpatizantes del chavismo a acudir al palacio presidencial de Miraflores para "defender" la revolución bolivariana.



Al respecto, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, tras una reunión de emergencia del Grupo de Lima que se realizó por vía telefónica, manifestaron su rechazo a que el "proceso constitucional y popular" de los venezolanos "para recuperar la democracia" sea calificado como "golpe de Estado".



Por ello pidieron a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FANB) que manifieste su lealtad a Guaidó en "su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma".



El organismo agregó que las FANB, "fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos".