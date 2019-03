Poly Ugarte votó denunciando posible fraude y acompañada de su familia

LEA TAMBIÉN

Poly Ugarte, candidata a la prefectura del Guayas por el movimiento Creo, llegó a las 10:05 al Liceo Panamericano de Samborondón, provincia de Guayas, para ejercer su derecho al voto.

De pantalón negro, blusa rosada pálida y con el broche de la lucha contra el cáncer de mama a su lado derecho, saludó y se tomó fotos con sus allegados. “Vamos Poly”, gritaron y enseguida vinieron los aplausos.



En los cinco minutos de recorrido hasta la mesa 32 de mujeres, la acompañó Guido Chiriboga, candidato a la alcaldía de Samborondón. Ambos denunciaron, sin presentar evidencias, que han conocido de posibles fraudes. “Nosotros no vamos a permitir que se nos robe. Aquí se gana con el voto ciudadano”, dijo Ugarte.



Chiriboga añadió que la inconsistencia fue encontrada en una papeleta “premarcada” de la mesa 4 del recinto electoral Nuevo Mundo también en Samborondón. Los candidatos beneficiados, aseguró, pertenecen a la lista 6, del Partido Social Cristiano (PSC).



Luego de esa breve intervención, Ugarte sufragó y mostró las papeletas. Sobre la que tenía a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) marcó una gran X para anular su voto.



“Las personas desconocen quiénes son los candidatos. Son autoridades que realmente no controlan nada”, dijo Ugarte, por lo que consideró se debe convocar a una consulta popular para que decidan los ciudadanos sobre su permanencia o no como institución.



A la salida llamó a sus seis nietos. Se tomó selfies. Sonrió con César Monge, director del movimiento Creo, que la esperaba afuera. Llamó a uno de sus dos hijos para otra foto familiar y salió.



“Somos seis hermanas y las demás están en mesa, como delegados o coordinadores”, mencionó Blanca Ugarte, sobre la vigilancia montada en los diferentes recintos.



Dos horas más tarde, a las 12:20, Guillermo Lasso, excandidato presidencial y líder de Creo, se acercó a la escuela Matilde Amador Santiestevan, en Guayaquil para sufragar.



En cuanto al voto nulo para el CPCCS, Lasso dijo con optimismo que esa opción “ya ganó”. Y de la denuncia hecha por Ugarte de posible fraude añadió “no conocer del tema”. Pero está seguro que en estas seccionales duplicarán el número de dignidades electas de su movimiento.



Durante esta jornada se escogerán alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales y los siete miembros para el CPCCS.



Ugarte se ha desempeñado en algunos cargos políticos. Primero como concejal de Guayaquil entre 1994 y 1998. Luego diputada nacional entre 1998 y 2003. Además de ella, hay 19 candidatos que buscan llegar a la Prefectura del Guayas.

La provincia tiene el tercer indicador más alto de subempleo con el 21,8 % de su población que no labora jornada completa y gana por debajo del salario básico (USD 394)