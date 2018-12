Poly Ugarte irá a la Prefectura de Guayas con Creo y dice que no es ‘camisetazo’

LEA TAMBIÉN

Blanca ‘Poly’ Ugarte es la carta del movimiento Creo para la Prefectura del Guayas. La orense, de 59 años, considera que es la opción para la población de la provincia por su experiencia política y como activista en temas sociales.

“Guayas necesita una persona con preparación”. Así justificó la política a este Diario respecto a su decisión de aceptar la postulación, tras la invitación del movimiento que lidera el expresidenciable Guillermo Lasso.



Este lunes, 3 de diciembre del 2018, dijo que plantea tres ejes de trabajo: reconstrucción de vías públicas y caminos vecinales, apoyo al agricultor y atención en obra social como la prevención en materia de salud.



“Ante la falta de personalidades que demuestren que tienen esa capacidad, era necesario presentar una carta que sepa sobre atender la necesidad de los guayasenses. Mi carta de presentación no es decir lo que voy a hacer, es decir lo que estoy haciendo”.



Ugarte ha sido concejala de Guayaquil entre 1994 y 1998, también ex diputada nacional entre 1998 y 2003. En la última elección general, en el 2017, captó una curul por el distrito dos de Guayas, en representación del Partido Social Cristiano.



Sin embargo, el 25 de agosto pasado anunció su separación de ese bloque legislativo aduciendo inconformidad en “como se han tomado decisiones al interior del partido”. Se conoció ese entonces que ella aspiraba la Alcaldía de Samborondón o la viceprefectura de la provincia.



Ugarte desestimó que su caso sea tildado como un camisetazo. Refirió que en el año 2000 se retiró del PSC pero que continuó cercana hasta el 2008, cuando murió el expresidente León Febres Cordero. “Me dio las gracias por haber cumplido con mi palabra. Ésta era: que no me iría PSC mientras él viviera. Principio”.



Ugarte se ha caracterizado por su activismo en la lucha contra el cáncer de mamá. Ella padeció esa enfermedad en el 2006, tras ello creó la fundación Poli Ugarte, con la que inició en 2007 su campaña “Tócate”.