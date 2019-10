Pólizas cubren daños en autos y negocios por paralizaciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Vehículos, locales y empresas han registrado daños y robos desde que comenzaron las manifestaciones en el país, por la eliminación del subsidio a los combustibles, el pasado 3 de octubre del 2019.

La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) detalla que las aseguradoras ofrecen productos que cubren eventualidades ocasionadas en este contexto.



En redes sociales se difundió una imagen que alertaba a los ciudadanos “si a usted le roban su vehículo hoy, no podrá reclamar la póliza de seguro...El estado de excepción consta entre las exclusiones de las coberturas de seguros generales o patrimoniales”.



Patricio Salas, presidente de Fedeseg, aclara que esa información es falsa y que los daños ocasionados por “riesgos sociales”, como las protestas, sí están dentro de la cobertura que ofrecen varios tipos de seguros en el país.



El estado de excepción, añade Salas, no está considerado como una causa de exclusión. “La protección estará delimitada según los términos y alcance que cada póliza defina”.



En algunos tipos de seguros podría incluirse como una cláusula de exclusión de cobertura “la conmoción social o guerra declarada; esto es, una situación en la que no hay estado de derecho y no existen autoridades”, cuenta Rodrigo Jarrín, gerente de la empresa brocker de seguros Setconsul.



En el caso de seguros de vehículos, que representan el 29% de las primas en el país, existen contratos que cubren “todo tipo de riesgo”. Y para las empresas y negocios hay opciones de pólizas que se conocen como “multirriesgo”, que cubren situaciones como saqueos y vandalismo.



También hay primas contra incendios y líneas aliadas. Este es el tercer tipo de seguro más usado en el país.



Esta póliza cubre pérdidas y daños por incendio, rayos, explosiones, motín, huelgas, conmoción civil, daños maliciosos, vandalismo, terremoto, inundaciones, entre otros.



Otros tipos de seguros que pueden servir a los negocios en estas situaciones son los de robo, en el caso de los locales víctimas de saqueos; y los de rotura de maquinaria, que ampara pérdidas por daños eléctricos, explosiones y otros.



El sector de seguros en el país movió hasta septiembre USD 2 668 millones.

No obstante, Wálter Solórzano, gerente de operaciones de AIG-Metropolitana, lamenta que la cantidad de hogares, vehículos o negocios asegurados en el Ecuador aún es muy baja en relación a otros países de la región como Chile, porque existe la “errónea” percepción de que es algo caro.



AIG-Metropolitana ofrece productos multirriesgo para pequeñas y medianas empresas (pymes) que se pueden personalizar.



En el caso de Setconsul una póliza multirriesgo para una empresa que asegure mercadería por USD 100 000 podría costar USD 300 al año.



Fedeseg todavía no cuenta con un balance de cuánto crecieron los siniestros en los días de manifestaciones, pero reconoce que el trabajo de las aseguradoras ha tenido que ajustarse a las limitaciones, lo que ha impedido que clientes puedan hacer uso del servicio.



En el primer día de paralización, una van de una empresa de alimentos y bebidas se dirigía hacia el sur de Quito, donde se ubica su bodega, fue objeto de pedradas lanzadas por un grupo de manifestantes que quemaba llantas.



Este incidente provocó daños en vidrios y latonería. Por la continuidad de las protestas, el seguro no ha hecho la evaluación sobre los daños, indicó el propietario de la firma.



La empresa decidió hacer, por su cuenta, el cambio del vidrio posterior. Luego prevén ingresarlo al taller para que el seguro les cubra otros golpes.



Algunas empresas han ampliado mecanismos de contacto y otras han permitido el teletrabajo para que el personal pueda laborar desde casa. La Asesora de Seguros Suárez difundió comunicados con los números de celular de su personal y alertaron que están atendiendo quejas por vía correo las 24 horas del día.