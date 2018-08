Políticos intensifican agendas por Quito

LEA TAMBIÉN

A cuatro meses de la inscripción de candidaturas, las agrupaciones políticas se aprestan a definir sus representantes para buscar la Alcaldía de Quito. Agosto, septiembre y octubre son los meses escogidos para los anuncios.

Paco Moncayo ya recorre los barrios de Quito. Rearmó el equipo con el que administró la capital en sus períodos como Alcalde (2000-2004 y 2004-2009) y está construyendo un plan de ciudad.



Pese a este escenario, él todavía no se considera precandidato. Asegura que no ha definido con qué lista correr. Ha recibido propuestos de organizaciones de centro-izquierda como la Izquierda Democrática (ID), Vive y Democracia Sí, pero aspira a que haya un acuerdo más amplio de los sectores políticos de esta tendencia.



Espera oficializar su decisión en septiembre. Otras organizaciones, como Unidad Popular y Pachakutik, quieren sumarse para evitar que el voto se fraccione con más opciones.



Alianza País (AP) no descarta sumarse, según René Espín, director de Pichincha. Aunque, todavía no se ha analizado formalmente. Además, tienen cuadros propios que han tenido discursos y agendas ligadas a la capital y ya han sido tomados en cuenta en los estudios de intención de voto. Resaltan los casos del prefecto Gustavo Baroja y del exalcalde Augusto Barrera, quien renunció a la Senescyt el viernes pasado.



Además, se suma Jorge Yunda, asambleísta por el oficialismo y quien fue el más votado en la ciudad en los comicios del 2017. Él asegura que hay varias agrupaciones que lo han buscado, pero “paradójicamente” entre estas no está AP.



El asambleísta Jorge Yunda estuvo en una reunión con los pobladores de la parroquia de Conocoto. Cortesía



Por ejemplo, en su momento, conversó con la ID pero no llegaron a un acuerdo ante la incursión de Moncayo. Ahora, sus opciones son Unión Ecuatoriana, del exfiscal Washington Pesántez; Sociedad Patriótica, Partido Socialista, Centro Democrático y Justicia Social.



Él aprovecha su condición de legislador para allanar el camino hacia la Alcaldía. Junto a su equipo recorre los barrios y parroquias de la capital.



Del otro lado del tablero electoral, los caminos siguen dispersos y no se planifica una alianza amplia. Creo y SUMA, por ejemplo, siguen en busca de un candidato.



Creo, tras los comicios del 2017, pidió a sus adherentes que tenían interés en una candidatura que empezaran su camino político hacia esas dignidades locales. Que recorran barrios y ciudades y traten de hacer conocer sus propuestas.



Posteriormente, contrataron a Cedatos para que -al menos en las principales plazas- se evalúe la recepción de los votantes. En Quito se desprendieron al menos seis nombres. Diego Salgado, Fabricio Villamar y Andrés Páez están entre los opcionados.



También se ha analizado generar una alianza con Concertación. Su máximo dirigente, César Montúfar, asegura que ya se ha llegado a un “acuerdo de palabra” con César Monge, director nacional de Creo, y que él será el candidato. En la tercera semana de este mes se oficializaría la candidatura.



César Montúfar (der.) junto a Federico Pérez, quien será el candidato a Prefecto de Pichincha por Creo. Cortesía



Sin embargo, los otros precandidatos no descartan aún ser postulados. Salgado, por ejemplo, sigue trabajando con su plataforma Quito Futuro y no se ha acercado a ninguna otra organización política. Villamar, recientemente nombrado director de Creo en Quito, asegura que todavía no hay una decisión tomada. Además, él no conoce de los diálogos con César Montúfar.



En SUMA, luego de la decisión de Mauricio Rodas de no buscar la reelección, se empezó la búsqueda de un nuevo liderazgo. Guillermo Celi, parte de la directiva del partido, indica que uno de los nombres con más opción es Juan Zapata, oficial de la Policía retirado y actual secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano. El anuncio final será en octubre.



Juan Zapata, durante una visita en el sector Bella María, para conocer los avances del programa Quito Listo. Cortesía



Francis Romero, director de la encuestadora Click, indica que la decisión del electorado es incierta. Esta firma desarrolló tres simulaciones para conocer una primera aproximación a la intención de voto.



Moncayo solo fue ubicado en dos de esas tres papeletas. En las dos está primero con 29,5 y 34,7%. Le siguen Zapata, Yunda, Barrera y Montúfar, en la primera; y Yunda, Barrera, Mauricio Pozo y Montúfar, en la segunda, en ese orden.



En la tercera papeleta, sin Moncayo, en cambio es Zapata quien encabeza la intención de voto con 36,8%, y lo siguen Jorge Yunda (15,3%), Barrera (10,3%) y Montúfar (3,2%).



La encuestadora Cedatos realizará esta semana un estudio de campo sobre este tema. Aunque en las anteriores mediciones, según su representante Polibio Córdova, los nombres que más sonaron son los de Moncayo, Zapata, Yunda, Baroja y Montúfar.