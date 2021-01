Políticas anticovid de Biden y vacunas para los pobres dan respiro a América

Los cambios en las políticas para contener el coronavirus del nuevo presidente Estados Unidos, Joe Biden, y el anuncio de la OMS y las farmacéuticas Pfizer y BioNTech de que darán 40 millones de dosis de vacunas para los pobres del planeta, muchos de ellos en América Latina, han dado un respiro de esperanza en las últimas horas al continente.

Un día después de tomar posesión como el mandatario número 46 en ocupar la Casa Blanca, Biden lanzó el jueves 21 de enero del 2021 lo que describió como una estrategia "de tiempos de guerra" para evitar el avance del virus, que incluye la obligación de cuarentena para los viajeros que lleguen al país desde el extranjero y la de llevar mascarilla en los aviones.



"Han muerto más de 400 000 estadounidenses. Son más de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una tarea de tiempos de guerra", dijo Biden al anunciar que el Gobierno federal colaborará con los estados para crear "todos los centros de vacunación que se necesiten".



Además, el mandatario ordenó recurrir a la Ley de Producción de Defensa, una legislación adoptada en 1950 en respuesta a la Guerra de Corea, para movilizar al sector industrial y acelerar la fabricación de máscaras, respiradores y otros equipos contra la pandemia.

Beneficios para los pobres



Otro alivio que experimentó América fue el anuncio hecho este viernes por la OMS, Pfizer y BioNTech de que distribuirán 40 millones de dosis de la vacuna anticovid a través de la plataforma Covax.



Unos 190 países forman parte de Covax, en donde las naciones de renta media o alta financian la investigación de vacunas a cambio de asegurarse dosis para un 20 % de su población.



Otros 90 países pobres, entre ellos varios latinoamericanos como Bolivia, El Salvador y Nicaragua, no están obligados a hacer donaciones para Covax pero sí podrán acceder a las vacunas a precios que, según la OMS, en ningún caso sobrepasarán los 2 dólares por dosis.



Lo anterior resulta alentador si se tiene en cuenta que América suma hoy 42 millones de casos y 983 000 muertes durante la pandemia, con un récord de 8 500 fallecimientos en las últimas 24 horas.



Estados Unidos sigue siendo el país con más casos de covid-19 en el mundo, con 24,7 millones, seguido en el continente por Brasil, que acumula 8,7 millones de contagiados, la tercer mayor cifra a nivel global.

Vuelven las cuarentenas



Mientras avanza el proceso de vacunación, varios países de América Latina se debaten entre volver a las cuarentenas estrictas para intentar que el coronavirus se cobre más víctimas o abrir sus actividades económicas para evitar que la pobreza ahogue a sus pobladores.



Tal es el caso de Brasil, que atraviesa desde diciembre la segunda ola de la pandemia.



Para hacerle contrapeso, el gigante suramericano inició el 18 de enero su campaña de vacunación con 6 millones de dosis importadas del inmunizante del laboratorio chino Sinovac, del cual este viernes la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó el uso en carácter de emergencia de otras 4,8 millones de dosis producidas dentro del país.



Además, hoy mismo Brasil recibió 2 millones de dosis del preparado hecho por la Universidad de Oxford y el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca.



A pesar de esto, el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil con unos 46 millones de habitantes, volverá a la cuarentena por las noches y los fines de semana para contener el rebrote de la enfermedad.



El gobernador paulista, Joao Doria, informó que cerrará, a partir del próximo lunes y por dos semanas, todas las actividades no esenciales entre las 20.00 hora local (23:00 GMT) y las 6:00 (9:00 GMT) de la mañana siguiente, así como los fines de semana y días festivos.



"Sin vida, no hay economía. Sin la existencia, no hay proceso económico que sobreviva. Necesitamos primero cuidar de las personas, garantizar que están vivas", explicó Doria.

Flexibilización frente a los problemas económicos



En contraste con lo que ocurre en San Paulo, el Gobierno de Ciudad de México confirmó esta jornada que la urbe permanece en alerta máxima por los altos niveles de contagios e ingresos hospitalarios, pero se prepara para la reapertura de algunos negocios, centros comerciales y tiendas departamentales.



La ciudad, foco rojo de la pandemia en el país, registró este viernes 7 319 personas hospitalizadas por el coronavirus, de las cuales 1.857 están intubadas, lo que supone una ocupación del 87,9 % de las camas disponibles en hospitales públicos.



El país reportó el jueves su máximo diario de muertes, con 1 803, y el récord de contagios, con 22 339, para acumular un total de 146 174 decesos y 1 711 283 enfermos desde el inicio de la pandemia.



También, el Gobierno dominicano manifestó que hará una flexibilización de varias restricciones adoptadas para combatir la propagación del coronavirus, a pesar del aumento de los contagios en las últimas semanas.

La principal medida adoptada fue la relajación del horario de toque de queda, que desde el próximo miércoles estará en vigor a partir de las 19:00 horas de lunes a viernes y a partir de las 17:00 los fines de semana, con tres horas de libre circulación para permitir el regreso de los ciudadanos a sus domicilios.



A los expertos de la OMS les preocupa en América Latina la situación de Colombia, que alcanzó este jueves los 50 187 decesos y está a un paso de llegar a los 2 millones de casos.



La alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en el país ha hecho saltar las alarmas en varias ciudades, entre ellas Bogotá, motivo por el cual los mandatarios locales han recurrido a nuevas cuarentenas y toques de queda para tratar de mantener en casa a la ciudadanía.

A pesar de ello, sectores como el de los restaurantes, los bares y las discotecas, así como quienes se dedican al comercio informal, han protestado por las medidas restrictivas que, aseguran, los llevarán a la quiebra.



Por ello, desde varios sectores del país han llovido críticas hacia el presidente Iván Duque por la demora en el inicio de la vacunación, vista como la "tabla de salvación" de la vida y la economía de los colombianos.



Precisamente, Colombia fue elegida por la plataforma Covax como uno de los 14 países de América que recibirán las vacunas de Pfizer en febrero, para con ello tratar de devolverles algo de la normalidad a los residentes en la nación cafetera.