Desde temprano este miércoles 20 de noviembre, los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito se encontraban rodeados de vallas metálicas y policías. Esto en respuesta a la intención de los vocales suplentes María Cristina Kronfle, Mónica Noriega y José Fernando Merino de principalizarse tras culminar el periodo de los consejeros titulares el día anterior.

Pasadas las 09:30, los suplentes llegaron a los exteriores del CNE intentando ingresar por el área de parqueaderos. Sin embargo, la policía bloqueó su entrada, lo que desató un forcejeo entre las partes. Durante el altercado, se utilizó gas pimienta, lo que afectó particularmente a Kronfle, quien alegó tener alergia al gas.

Los vocales suplentes del CNE no pudieron ingresar a las instalaciones del órgano electoral. pic.twitter.com/nYBHpAssfK — Orlando Silva (@osilvaca7) November 20, 2024

Hasta las 11:00, los vocales permanecían en las afueras del CNE, acompañados por simpatizantes y en espera de una respuesta oficial.

Posturas divididas entre titulares y suplentes

Dentro del CNE, los consejeros principales continuaban sus labores mientras se sostenía que el periodo de seis años, que inició en 2018, culminará únicamente cuando sean nombrados los nuevos vocales. Por su parte, los suplentes argumentaron que el tiempo establecido ya concluyó el 19 de noviembre, por lo que debían asumir las funciones principales.

María Cristina Kronfle enfatizó: “A partir de la medianoche, ellos ya no son consejeros. Esto no es solo un tema de principalización, sino de detener una prórroga ilegítima y la represión contra miembros legítimos del CNE”. Además, señaló que el accionar de los titulares tiene implicaciones legales y de derechos humanos.

Intentos de diálogo y resistencia

La consejera titular Elena Nájera buscó dialogar brevemente con los suplentes y sus seguidores, quienes le solicitaron apoyo para gestionar su ingreso al organismo. Aunque el acercamiento no logró resolver la situación, los vocales suplentes insistieron en que su objetivo es garantizar legalidad en el proceso electoral.

Elena Nájera hablo sobre los vocales suplentes del CNE. pic.twitter.com/R1UBW9r0wX — Orlando Silva (@osilvaca7) November 20, 2024

Elena Nájera, vocal titular del CNE, también se pronunció sobre la situación: “Yo quiero conversar con ellos porque eso debería hacer la señora presidenta y los consejeros. Somos todos un cuerpo colegiado” expresó Nájera.

Nájera mencionó que busca que exista un diálogo, ya que esto no se trata de impedirles o no entrar, sino de llegar a un acuerdo. Indicó que no se debía amurallar la casa de la democracia.

Cerca de las 11:00, la consejera Nájera ingresó nuevamente a las instalaciones del CNE para intentar dialogar con los vocales titulares.

Mientras tanto, Kronfle y Merino declararon estar listos para asumir la organización de las elecciones de febrero de 2025. “No buscamos caos, buscamos que se respete la ley”, afirmó Merino al dirigirse a la prensa.

Respuesta oficial, continuidad de los titulares

La Procuraduría General del Estado respaldó la permanencia de los consejeros titulares hasta que sus reemplazos sean designados. Según este pronunciamiento, Diana Atamaint, Enrique Pita, Esthela Acero y José Cabrera seguirán al frente del CNE en cumplimiento de la normativa.

Kronfle, en respuesta, aseguró que no cesarán en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. “Hemos entregado los documentos necesarios en instancias nacionales e internacionales. Activaremos todas las medidas legales pertinentes porque no somos como ellos”, manifestó, reiterando que la prórroga carece de sustento.