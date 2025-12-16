Visado Schengen está en la agenda de Daniel Noboa con la Unión Europea, en Bélgica

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Daniel Noboa tiene previsto abordar el visado Schengen y otros temas con las autoridades de la Unión Europea (UE), en Bélgica, del 22 al 24 de enero de 2026; la canciller, Gabriela Sommerfeld, detalló la agenda y los temas del mandatario.

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El visado Schengen en la agenda de Daniel Noboa con las autoridades de la Unión Europea en Bélgica, en enero

La canciller Gabriela Sommerfeld informó que, por primera vez, el presidente Daniel Noboa mantendrá un encuentro directo con las autoridades del bloque europeo, en el que el tema de la visa Schengen estará presente.

Daniel Noboa se reunirá en enero próximo, en Bélgica, con altas autoridades de la Unión Europea (UE) para analizar temas relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen, según confirmó Sommerfeld a EFE.

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Agenda internacional tras el Foro Económico Mundial

Sommerfeld precisó que la reunión se desarrollará del 22 al 24 de enero, inmediatamente después del viaje de Noboa en Davos.

Allí asistirá al Foro Económico Mundial entre el 19 y el 22 de enero.

La canciller recordó que la Unión Europea es el segundo socio comercial de Ecuador, con una balanza comercial superavitaria cercana a los 2 000 millones de dólares.

Inversión sostenible y marco jurídico

La Canciller señaló la importancia del nuevo acuerdo de inversión sostenible con la UE, al considerar que permitirá crear un marco jurídico que brinde confianza a los inversionistas europeos.

“Lo que queremos es atraer las inversiones hacia el Ecuador desde la Comunidad Europea”, dijo.

Agregó que existe una agenda amplia en materia de seguridad que vincula a Ecuador con el bloque comunitario.

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Ecuador y el visado Schengen

La Canciller recordó que Ecuador es el único país de Sudamérica que aún debe tramitar la visa Schengen.

Atribuyó este hecho a decisiones políticas e ideológicas adoptadas en el pasado.

Indicó que el país debe esperar una ventana de oportunidad y un mayor interés de la UE para que se extienda este privilegio a los ciudadanos ecuatorianos, ya que no se trata de un derecho automático.

Sommerfeld añadió que Ecuador debe reducir la tasa de rechazo de solicitudes de visado, pues se han detectado aplicaciones con información falsa, situación identificada por la UE.

También mencionó que el bloque europeo trabaja en la digitalización de visas y advirtió sobre un trato discriminatorio hacia Ecuador, al señalar que existen países con mayor número de migrantes que cuentan con exención de visado.

La canciller concluyó que la decisión final sobre la exención corresponde exclusivamente a la Unión Europea.

Información extra: Daniel Noboa

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