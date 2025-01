La vicepresidenta Verónica Abad dio una rueda de prensa este jueves 9 de enero de 2025 en un hotel del norte de Quito. En sus declaraciones, ella señaló que en “pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su Gabinete”.

Indicó que Ecuador “está soportando un golpe de Estado orquestado por el mismo Gobierno”, lo que afecta no solo al país sino a la estabilidad regional.

Más noticias

Abad advierte que se consumará un golpe de Estado

Verónica Abad señaló que lo ha advertido desde el inicio de su gestión y cuando la “desterraron” para que la Vicepresidencia como institución desapareciera. Esto para que “no se encargue el poder y se rompa el orden constitucional y ahora es una realidad”.

La Vicepresidenta que, según el Gobierno se ausentó de su cargo, dijo que esta persecución tiene un solo objetivo que es tomar por la fuerza el poder.

Agregó que está preparada para reemplazar al Presidente en democracia y que se le ha impedido por la fuerza asumir su despacho en la Vicepresidencia.

Indicó que es responsabilidad de los ecuatorianos, de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional, del CNE y autoridades de control impedir esta escala dictatorial. Habló de que se le ha querido vincular en irregularidades para supuestamente atentar contra el Presidente, para que funcione como distractor cuando su única función es reemplazar al Presidente.

Sobre Noboa y el Decreto

Se refirió a que Noboa ha decidido por su cuenta no pedir licencia con el Decreto Ejecutivo No. 500 y “en lugar de atender la ley, ha decidido nombrar como Presidenta de la República a su secretaria”. Abad considera que esto le traerá consecuencias políticas no solo nacionales sino internacionales.

La Vicepresidenta le pidió al Presidente que no juegue con el pueblo: “No se burle de nosotros, porque esta grave conmoción y el caos legal político que vive el Ecuador, no lo merecemos los ecuatorianos”.

Agregó que este es un tema de democracia en juego por los intereses del poder económico que están detrás, por lo que se debe evitar un enfrentamiento y generar más caos.

Verónica Abad hizo un llamado a la OEA para que intervenga y haga respetar la institucionalidad democrática. También descartó que vaya a trasladarse a Turquía, pues lo que le corresponde es asumir la Presidencia.

Un nuevo recurso para frenar a Daniel Noboa

Verónica Abad, además, este 9 de enero, presentó una nueva acción de protección con medida cautelar en contra de los decretos ejecutivos relacionados con la Vicepresidencia y el encargo de la Presidencia a Cynthia Gellibert.

El recurso se sustentó en una supuesta vulneración de derechos, como los políticos, a la dignidad y a la no discriminación. La meta es que se suspendan los decretos 494 y 500.

El primero tiene que ver con la designación de Cynthia Gellibert y el segundo, con de la Presidencia mientras Daniel Noboa hace campaña.