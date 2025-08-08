Vallas se instalaron en tres ciudades en contra de los jueces de la Corte Constitucional luego de que se suspendieran artículos de tres leyes urgentes impulsadas por Daniel Noboa.

Vallas contabilizan muertes

Vallas a nombre del Colectivo Ecuador Merece Paz se vieron en Quito, Guayaquil y Cuenca desde el 4 de agosto, cuando la Corte Constitucional suspendió artículos de tres leyes urgentes.

Adicionalmente a las vallas, camiones con pantallas publicitarias recorren las ciudades con la misma imagen de las vallas: un contador de las muertes que se registran en Ecuador desde la suspensión.

Esto forma parte de una campaña de desprestigio que se impulsa en contra de la Corte y que se suma a la campaña que también lleva a viva voz el Gobierno Central.

Las pantallas, que llevan el conteo desde el 4 de agosto, muestran los números en aumento con la intención de mostrar la escalada de crímenes y responsabilizar de ello a la Corte.

Daniel Noboa y sus ministros convocan a la marcha contra la Corte Constitucional

En su discurso en la Esmil, el presidente Daniel Noboa aprovechó para referirse a la suspensión de las leyes que realizó la Corte Constitucional.

Noboa dijo que durante mucho tiempo la gente reclamaba la acción de las autoridades y que hoy que las acciones significan el poder del pueblo “no les gusta”.

“Hoy cuentan con un Gobierno cercano; un Presidente que está en territorio, que, sin miedo alguno, puede marchar pacíficamente en defensa de los ecuatorianos”, dijo.

“Un presidente que camina con las familias, que camina con los más necesitados y que camina con una juventud que está harta del pasado”, señaló Noboa.

Y agregó la gente mostró en las urnas que quiere un nuevo país, “por esta consulta es suya, para defender lo que juntos hemos decidido en democracia. No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz y la lucha contra el terrorismo y el crimen”.

Noboa convocó a la marcha del 12 de agosto y señaló que quiere que “caminemos juntos hacia la Corte Constitucional”.

En redes sociales, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó la convocatoria a la marcha, al igual que Cynthia Gellibert.

