Tres asambleístas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) votaron con la bancada correísta Revolución Ciudadana (RC) por una resolución que buscaba exhortar a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a revocar la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, en Quimsacoha, Azuay, este viernes 19 de septiembre de 2025.

El asambleísta, Roque Ordóñez, de la bancada correísta Revolución Ciudadana, presentó una moción en el Pleno de la Asamblea este viernes para que se incorpore una moción de exhorto a la ministra de Ambiente, Inés Manzano para que se revoque la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, en Quimsacocha.

El pedido del cambio de orden del día de Ordóñez requería de 77 votos, pero solo alcanzó 71, la bancada de Gobierno ADN votó en contra.

La votación de los asambleístas de Azuay

Azuay tiene seis asambleístas; de ellos, tres son de RC y tres son de ADN.

Para esta votación, los seis asambleístas votaron a favor de la moción del correísta Ordóñez:

Adrián Castro (ADN), SÍ

Anthony Becerra (ADN), SÍ

Roque Ordóñez (RC), SÍ

Gerardo Machado (RC), SÍ

Mabel Méndez (RC), SÍ

Camila León (ADN), SÍ

Adrián Castro explicó las razones

El asambleísta Adrián Castro (ADN) envió un oficio al la dirigencia de ADN diciendo que actuará “con absoluta” independencia en el tema del proyecto Loma Larga, en Quimsacocha.

Castro explicó que es un tema de su provincia.

“En el caso de Quimsacocha, he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás sobre la incidencia de un proyecto minero”, indicó Castro.

El asambleísta oficialista explicó que su posición siempre ha sido coherente cuando ha sido por defender la seguridad, la soberanía, el empleo, las leyes que ha necesitado el país para salir adelante, “allí he estado y siempre estaré porque no podemos oponernos a lo malo”.

Castro intentó participar en la Marcha por el Agua, organizada el 16 de septiembre en Cuenca, y tuvo que retirarse por malestar de algunos manifestantes.

