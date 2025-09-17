El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tomó una decisión contra Patricia Núñez, asambleísta de la bancada correísta, Revolución Ciudadana, este miércoles 17 de septiembre de 2025. El exconsejero del Cpccs, Joaquín Viteri, presentó una denuncia en su contra en abril pasado.

La decisión del TCE sobre la denuncia contra Patricia Núñez

El 24 de abril, el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, denunció a Patricia Núñez, asambleísta correísta, ante el TCE.

Según Guraderas, Núñez habría intentado inducir al voto a favor del entonces binomio presidencial Luisa González – Diego Borja.

La denuncia en el TCE

Guarderas denunció a Núñez de realizar proselitismo político.

Según sus declaraciones, la legisladora habría utilizado su cargo para beneficiar al binomio presidencial de su movimiento, mediante mensajes en sus redes sociales.

“Presuntamente, Patricia Núñez convirtió su curul en una tarima de campaña”, afirmó Guarderas.

Entre los indicios mencionó el uso de hashtags vinculados a la fórmula presidencial de su partido, eventos políticos disfrazados de visitas comunitarias y discursos que replicarían el mensaje de Luisa González, excandidata presidencial.

“No es opinión. Es un patrón. No es activismo. Es presuntamente proselitismo”, añadió Guarderas, quien insistió en que no busca reconocimiento, sino “sanciones ejemplares”.

La denuncia sostenía que Núñez habría inducido al voto a favor de una preferencia electoral específica, lo cual podría constituir una infracción electoral, según el artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia.

La sanción del TCE a Patricia Núñez, asambleísta correísta

El juez Joaquín Viteri aceptó la denuncia de Guarderas y consideró que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad de la denunciada fueron probadas legalmente.

Viteri impuso una multa de 4 700 dólares, equivalente a 10 salarios básicos unificados.

La sanción se dio aplicando el principio de proporcionalidad y la multa deberá ser pagada en el plazo de 30 días.

Núñez aún puede apelar la resolución al Pleno del TCE.